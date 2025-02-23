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Dünya

Askeri kabiliyetini işaret ederek açıkladı! İngiltere'den Putin'i kızdıracak hamle

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya'ya yönelik bugüne kadarki en büyük yaptırım paketini açıklayacaklarını duyurdu. Bu yaptırımların, Moskova'nın askeri kabiliyetini zayıflatmayı ve savaş ekonomisini sarsmayı amaçladığını belirtti.

AA23 Şubat 2025 Pazar 18:49 - Güncelleme:
Askeri kabiliyetini işaret ederek açıkladı! İngiltere'den Putin'i kızdıracak hamle
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Lammy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dördüncü yılına girmesi dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya her alanda sarsılmaz destek verdiğini belirtti.

"GÜVENLİĞİMİZİ ASLA HAFİFE ALAMAYIZ"

Rusya'nın emperyalist hedeflerle Avrupa güvenliğini tehdit ettiğini savunan Lammy, "Ukrayna, İngiltere ve Avrupa tarihinin kritik bir dönemindeyiz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in işgalinin yankıları cephe hattının ötesinden bile duyuldu. İngiliz ailelerini sarsan artan enerji fiyatları da buna dahildir. İngiltere'ye, kurumlarımıza ve yaşam şeklimize yönelik tehditler ise bunun çok daha ötesinde. Güvenliğimizi asla hafife alamayız." değerlendirmesini yaptı.

Lammy, Avrupa'nın Ukrayna'ya destekleri ikiye katlaması gerektiğini de vurgulayarak, ülkesinin yıllık 3 milyar sterlin askeri yardım sözünün arkasında olduklarını kaydetti.

Ukrayna'da barışın korunması için İngiliz birliklerini gönderme sözünde de kararlı olduklarının altını çizen Lammy, "Savaş alanı dışında, sürdürülebilir ve adil barış için ABD ve Avrupalı ortaklarımızla çalışacak, bunu yaparken Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şeyin yapılamayacağı konusundaki açıklığımızı koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Lammy, Rusya'ya baskıyı sürdüreceklerini belirterek, "Savaşın ilk günlerinden bu yana Rusya'ya karşı en büyük yaptırım paketini açıklayacağız. Bu, onların savaş makinesini aşındıracak, Ukrayna'daki yıkım ateşini körükleyen gelirlerini azaltacaktır." açıklamasını yaptı.

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