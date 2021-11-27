İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2021 Cumartesi / 22 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,4902
  • EURO
    14,1202
  • ALTIN
    713.051
  • BIST100
    1776.41
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Askeri kampa hava saldırısı! İHA üretim yerleri vuruldu
Dünya

Askeri kampa hava saldırısı! İHA üretim yerleri vuruldu

Yemen'de hükümeti destekleyen, Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki Arap koalisyonu, başkent Sana'da İran destekli Husilere ait insansız hava araçları (İHA) üretim yerleri ile silah depolarının vurulduğunu açıkladı.

AA27 Kasım 2021 Cumartesi 11:50 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 11:50
ABONE OL

Koalisyon güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Sana'nın kuzeyindeki Zehban Mahallesi'nde yer alan bir askeri kampa hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırıda, İHA üretilen yerlerin ve silah mahzenlerinin imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, hava saldırısının hedeflerine ulaştığı ve tehdidin operasyonel değerlendirilmesinin devam etmesi gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Husilerden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Koalisyon güçleri son günlerde Sana'da Husilere ait mevzilere yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Husiler, genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Yemen'deki İran destekli Husi milisler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.