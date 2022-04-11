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Dünya

Askeri malzeme taşıyan uçak Sırbistan'a indi

Çin'den Sırbistan'a askeri malzeme taşıyan 6 Y-20 kargo uçağının Sırbistan'a ulaştığı bildirildi.

AA11 Nisan 2022 Pazartesi 18:52 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 18:52
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, iki ülke arasındaki iş birliği anlaşması kapsamında "olağan askeri malzemelerin" Sırbistan'a teslim edildiğini bildirdi.

Teslimatların yıllık plan dahilinde yapıldığını belirten Sözcü Cao, "Proje üçüncü tarafları hedef almamaktadır, güncel durumla bağlantısı yoktur." dedi.

Kargo uçaklarının Belgrad'ın 2019'da imzaladığı anlaşmayla satın aldığı orta menzilli HQ-22 karadan havaya füze savunma sistemini naklettiği tahmin ediliyor.

Sözcü Cao, askeri malzeme sevkiyatının halihazırda güvenlik durumunun kırılgan Avrupa'yı istikrarsızlaştırma tehlikesi taşıyıp taşımadığı sorusuna, "ABD'de Avrupa'ya ve Tayvan'a silah satarken neden bölgesel barış ve istikrarın tehlikeye girebileceğini düşünmediniz?" şeklinde yanıt verdi.

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