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Dünya

Askeri mühimmat deposunda patlama: Söndürme çalışmaları sürüyor

Kazakistan'ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda patlama meydana geldiği bildirildi. Yapılan açıklamada, patlamadan önce askeri birliğin depolarından birine yakın mesafede yangın çıktığı belirtildi.

AA26 Ağustos 2021 Perşembe 18:39 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 19:10
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Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamanın yerel saatle 19.00 sularında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin depolarından birine yakın mesafede yangın çıktı. Yangın, daha sonra depoların birinde belirsiz nesnelerin patlamasına neden oldu. Bölgede yangını söndürme faaliyetleri sürüyor." ifadesine yer verildi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı vurgulanan açıklamada, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Şpekbayev'in başkanlığındaki özel komisyonun bölgeye gönderildiği kaydedildi.


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