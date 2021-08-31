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Dünya

Askeri mühimmat deposunun patlaması istifa getirdi!

Kazakistan'da 26 Ağustos'ta askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada askeri personel ve kurtarma ekibinden 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev istifa kararı aldı.

AA31 Ağustos 2021 Salı 10:55 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 10:55
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Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Savunma Bakanı Yermekbayev'in istifa mektubunu kabul ettiğini bildirdi.

Yermekbayev, geçen hafta ülkenin güneyindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından bölgede durumu kontrol altına aldıktan sonra istifa etmeye hazır olduğunu söylemişti.

Kazakistan'da 26 Ağustos'ta yerel saatle 19.00 sularında Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesindeki askeri birliğin mühimmat deposunda çıkan yangın, patlamaya neden olmuştu.

Resmi kaynaklara göre, askeri mühimmat deposunda art arda meydana gelen patlamalarda askeri personel ve kurtarma ekibinde görevli 15 kişi yaşamını yitirmiş, çoğu itfaiye ve kurtarma görevlisi 90 kişi de yaralanmıştı.

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