Askeri operasyonun önüne geçildi! Trump'ın petrol ambargosuna izin çıkmadı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Küba'ya yönelik enerji ambargosuna ilişkin Kongre'den onay almasını gerektiren tasarıyı reddetti.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 10:21
Demokrat Senatörler tarafından sunulan ve Trump'ın Küba'ya yönelik enerji ambargosuna Kongreden onay alma şartı getiren tasarıya ilişkin Senatoda oylama yapıldı.

Tasarı, 47 "evet"e karşı, düzenlemenin usule uygun olmadığını savunan Cumhuriyetçi Senatörlerin desteğiyle 51 "hayır" oyuyla reddedildi.

Tasarıyı hazırlayan Demokrat Senatör Tim Kaine, yaptığı açıklamada, enerji ambargosunun Küba'da insani krize yol açtığını belirterek, bu durumun sağlık hizmetlerinde aksamalara neden olduğunu, milyonlarca kişinin temiz suya erişimini zorlaştırdığını ve gıda fiyatlarını artırdığını kaydetti.

Kaine, söz konusu yasal düzenlemenin, Trump'ın Küba'ya yönelik olası bir askeri operasyon başlatmasını önlemeyi de amaçladığını vurguladı.

- ABD'NİN KÜBA'YA PETROL ENGELİ

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

  • Trump
  • Küba Enerji Ambargosu
  • Senato Red

