25 Aralık 2025 Perşembe
  Dünya
  Askeri seçenekler Trump'a sunuldu! Beyaz Saray'dan petrol ambargosu talimatı
Dünya

Askeri seçenekler Trump'a sunuldu! Beyaz Saray'dan petrol ambargosu talimatı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Amerikan ordusuna iki ay boyunca Venezuela petrolünü tamamen izole etmeye yönelik 'karantina' talimatı verdi.

25 Aralık 2025 Perşembe 10:37
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ABD askeri güçlerine iki ay boyunca tamamen Venezuela petrolüne yönelik bir "karantinanın" uygulanmasına odaklanmaları talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Venezuela üzerinde kurduğu baskıyı artırmak için harekete geçti. İsmi açıklanmayan ABD'li yetkiliye göre; Beyaz Saray, ABD ordusuna iki ay boyunca tamamen Venezuela petrolüne yönelik bir "karantinanın" uygulanmasına odaklanmaları yönünde talimat verdi. ABD'li yetkili, "Askeri seçenekler hala mevcut olsa da, odak noktası Beyaz Saray'ın aradığı sonuca ulaşması için öncelikle yaptırımları uygulayarak ekonomik baskı uygulamak" dedi.

Yetkili, "Şimdiye kadarki çabalar Maduro üzerinde muazzam bir baskı oluşturdu. Ocak ayının sonlarına doğru Venezuela, ABD'ye önemli tavizler vermeyi kabul etmediği takdirde bir ekonomik felaketle karşı karşıya kalacak" diye konuştu.

ABD-VENEZUELA GERİLİMİ

Trump yönetimi, ülkede çok sayıda ölüme yol açan yasa dışı uyuşturucuların tedarikinde Maduro'nun rol oynadığını savunuyor. Maduro ise yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle herhangi bir bağlantısı olduğunu reddederken, ABD'nin söz konusu adımlarının "kendisini devirme ve Latin Amerika'daki ABD askeri etkisini genişletme" girişimi olduğunu savunuyor.

ABD ORDUSU, BÖLGEDE UYUŞTURUCU TAŞIDIĞI GEREKÇESİYLE ÇOK SAYIDA TEKNEYİ VURMUŞTU

Trump yönetimi, Karayipler'e geniş çaplı askeri yığınak yaparak Maduro üzerindeki baskıyı artırmıştı. ABD ordusu, bölgede uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle çok sayıda tekneyi vurmuş, Venezuela kıyılarında yaptırım uygulanan bir petrol tankerine el koymuştu. Trump ise son olarak Venezuela'ya giriş-çıkış yapan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine "tam abluka" uygulanması talimatı vermişti. Trump ayrıca Venezuela'ya kara operasyonu gerçekleştirilebileceğini belirtmişti.

