4 Aralık 2025 Perşembe
Dünya

Askeri sırları Signal'da paylaştı! Bakan Hegseth'ten kriz çıkaran mesajlar

ABD basınında yer alan iddialara göre Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'e yönelik operasyonlara dair gizli bilgileri Signal üzerinden paylaşarak büyük bir güvenlik ihlâline yol açtı

4 Aralık 2025 Perşembe 09:52
Askeri sırları Signal'da paylaştı! Bakan Hegseth'ten kriz çıkaran mesajlar
ABONE OL

ABD basınında, gizli soruşturmada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ABD ordusunun Yemen'e saldırılarına ilişkin hassas bilgileri Signal mesajlaşma uygulamasında paylaşarak "operasyonel güvenliği riske attığının" belirlendiği iddia edildi.

Fox News'ün, Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliğinin (IG) hazırladığı gizli soruşturma raporuna ulaşan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hegseth'in söz konusu olayda Pentagon protokolünü ihlal ettiği saptandı.

Raporda, Hegseth'in Signal mesajlaşma uygulamasındaki söz konusu mesajlarının "ABD'nin görev hedeflerinin başarısız olmasına ve ABD pilotlarına potansiyel zarar verilmesine yol açabileceğinin" tespit edildiği aktarıldı.

Haberde, raporun gizli bir versiyonunun ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesine sunulduğu ve "sansürlenmiş versiyonun hafta içinde yayınlanmasının beklendiği" iddiasına yer verildi.

Gizli soruşturma, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yetkililerinin, mart ayında ABD ordusunun saldırılarının operasyonel zaman çizelgelerini görüştüğü şifreli mesajlaşma uygulamasını kullandığı iddialarına odaklandı.

- PENTAGON YALANLADI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, Hegseth'in, ABD saldırıları hakkında gizli bilgileri sızdırdığı yönündeki haberleri yalanladı.

Parnell, "Bu kesinlikle yanlış. Gizli bilgi paylaşılmadı ve rapor bu sonucu destekliyor." ifadesini kullandı.

- SİGNAL KRİZİ

Ocak-Mayıs 2025'te ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlığı yapan Mike Waltz, bu yıl mart ayında Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" The Atlantic dergisinin baş editörü Jeffrey Goldberg'i eklemiş, olayın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu.

ABD basınında Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Pentagon'daki ofisinde bulunan masaüstü bilgisayara Signal uygulamasının kurulması talimatı verdiği iddia edilmişti.

Hegseth'in, ABD ordusunun Yemen'e yönelik saldırılara ilişkin hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve avukatının da yer aldığı bir Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı ileri sürülmüştü.

Trump, o dönem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mike Waltz'ı ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday göstereceğini, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun mevcut pozisyonuyla birlikte bir süre Waltz'ın görevini de üstleneceğini belirtmişti.

