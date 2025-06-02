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Dünya

Askeri üsteki savaş uçaklarını tek tek imha ettiler! Dünyaya damga vuran saldırının detayları netleşti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından Rusya'nın farklı askeri havaalanlarına yapılan saldırılarla ilgili olarak 'En uzun menzilli operasyonumuz.' ifadesini kullandı. Saldırının yaklaşık 1,5 yıllık bir sürede hazırlandığına işaret eden Zelenski düzenledikleri 'operasyonun merkezinin' ise Rusya'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) bir ofisinin yakınında yer aldığına dikkati çekti. Saldırıda 117 adet İHA'nın kullanıldığını ve 117 operatörün görev yaptığını dile getiren Zelenski, 'Havaalanlarındaki stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34'ü vuruldu.' ifadesini kullandı.

AA2 Haziran 2025 Pazartesi 08:56 - Güncelleme:
Askeri üsteki savaş uçaklarını tek tek imha ettiler! Dünyaya damga vuran saldırının detayları netleşti
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Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, SBU Başkanı Vasil Malyuk'u kabul ederek, Rusya'nın askeri havaalanlarına yapılan saldırılar hakkında bilgi aldığını belirtti.

SBU'nun saldırılarını değerlendiren Zelenski "Kesinlikle mükemmel bir sonuç. Ukrayna'nın bağımsız bir sonucu." ifadesini kullandı.

Saldırının yaklaşık 1,5 yıllık bir sürede hazırlandığına işaret eden Zelenski, şunları kaydetti:

"Planlanmasının başlangıcından etkili bir şekilde uygulanmasına kadar 1 yıl, 6 ay, 9 gün (geçti). En uzun menzilli operasyonumuz."

Zelenski, SBU'nun operasyonu hakkında kamuoyuna gereken bilgilerin açıklanması yönünde talimat verdiğini aktararak, "Operasyonu hazırlayan insanlarımız zamanında Rus topraklarından çekildi." değerlendirmesinde bulundu.

"Elbette, şimdi her şeyi söyleyemeyiz ancak bunlar kesinlikle Ukrayna'nın, tarih ders kitaplarında yer alacak eylemleridir." ifadelerini kullanan Zelenski, Ukrayna'nın kendini savunduğunu belirtti.

Zelenski, "Rusya bu savaşı başlattı, Rusya sona erdirmeli." ifadesini kullandı.

Zelenski, düzenledikleri "operasyonun merkezinin" ise Rusya'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) bir ofisinin yakınında yer aldığına dikkati çekti.

Saldırıda 117 adet İHA'nın kullanıldığını ve 117 operatörün görev yaptığını dile getiren Zelenski, "Havaalanlarındaki stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34'ü vuruldu." ifadesini kullandı.

Zelenski, saldırılar sonucu Rusya'nın 40'tan fazla stratejik bombardıman sistemini kaybettiğini belirtti.

Rusların Ukrayna'ya kapsamlı saldırı hazırladıklarına dair önceden bilgi sahip olduklarını söyleyen Zelenski, "Bu operasyonun başlamasından önce bile yeni, büyük Rus saldırısının hazırlığı hakkında istihbaratımız vardı." dedi.

Zelenski, Rusların bugün ülkesine, füze ve İHA'ların da aralarında olduğu yaklaşık 500 araç ile saldırı düzenlediğine işaret ederek, Rus ordusunun ayrıca denizden füze saldırısı için hazırlık yaptığını kaydetti.

RUSYA: UKRAYNA'NIN RUS ASKERİ HAVA ÜSLERİNE SALDIRISINDA BAZI UÇAKLAR ALEV ALDI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın bugün Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği ve bazı uçakların alev aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Bugün Kiev rejimi, Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV İHA'larla terör saldırıları düzenledi." ifadesi kullanılmıştı.

SBU tarafından "Pavutini" (Örümcek Ağı) adıyla "özel operasyon" düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın stratejik havacılığına 7 milyar dolarlık hasar verildiğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

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