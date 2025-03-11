Askeri ve politik gücümüzün farkına vardılar: Türkiye boşluğu dolduruyor

Haber ve analiz dergisi Eurasia Review, ABD'nin Avrupa'daki geri çekilmesinin Türkiye'ye etkilerini konu alan bir analiz yayımladı. ABD merkezli dergi, Batı'daki son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin "Türkiye, Amerikan kararsızlığı ve politik türbülans tarafından oluşturulan güç boşluğunu dolduruyor" başlığıyla bir analiz yayımladı. Julian McBride tarafından kaleme alınan yazıda, ABD'nin şu anki kararsız eylem politikaları, popülizm ve iç politikadaki çalkantıların çeşitli bölgelerde uzun vadeli sonuçlarının olduğu, Amerika'nın geride doldurulacak bir güç boşluğu bıraktığı ifade edildi.

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK ASKERİ GÜÇLERİNDEN VE DİPLOMATİK ARACILARINDAN BİRİ HALİNE GELİYOR"

Türkiye'nin nüfuzu hakkında bilgi verilen analizde, "Afrika, Ukrayna ve Orta Doğu'da, özellikle Suriye'de, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin adım attığı sırada devreye giriyor ve bunu yaparken dünyanın en büyük askeri güçlerinden ve diplomatik aracılarından biri haline geliyor. Birkaç bölgede nüfuzunu kullanan Ankara, Washington, Pekin veya Moskova'dan yeşil ışık almaya ihtiyaç duymayan bağımsız bir dış politikaya sahip önemli bir oyuncu gibi görünüyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin seyrine değinen ABD'li analiz ve haber dergisi Eurasia Review, Ankara'nın ABD güçlerinin ortak üsleri kullanmasına izin vermediğini aktardı. Aynı zamanda, Amerika'nın bazı güçlerle savaşmak için Türkiye'de yasaklanmış terör örgütleri olan Kürt güçlerini desteklediği ifade edildi.

Bağımsız dış politika oluşturmaya başlayan Türkiye'nin NATO ittifakının en üst düzey askeri güçlerini temsil eden Amerika ile resmi diplomatik ilişkilerini sürdürürken, çeşitli bölgesel çatışmalarda öncü rol üstlendiği hatırlatıldı.

TÜRKİYE'NİN HAMAS'I MÜZAKERE MASASINA OTURTMASINA ÖVGÜ

Biden yönetiminin Gazze'de devam eden ancak kırılgan ateşkes sırasında görüşmelerden çekilmek isteyen Hamas'ı müzakere masasında tuttuğu için Türkiye'yi övdüğü hatırlatıldı. Analizde ayrıca Hamas'ın başmüzakerecileri olarak giderek daha fazla Türkiye, Katar ve Mısır'a güveneceği belirtildi.

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik dış politikasını değinilen analizin devamında, "Türkiye ayrıca Suriye'ye büyük yatırımlar yapıyor, çünkü bu on yıllardır süren kargaşanın taşması, Suriyeli mültecilerin artışından, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı sınır takviyesine kadar Türk sınırını ve ekonomisini büyük ölçüde etkiledi. Rusya'nın müdahalesi Beşşar Esad ve İranlı müttefiklerinin 2015'ten 2019'a kadar Suriye'nin büyük bir kısmını geri almasına yardımcı olduktan sonra, Türkiye çatışmayı dondurmak için ateşkesi arabuluculuk etti. Ancak, 2019'dan 2024 ortasına kadar olan donmuş yıllarda, Suriye ve Rusya'nın mülteci krizini çözme konusundaki isteksizliği, Türkiye'yi Esad rejimine karşı askeri operasyonları yeniden başlatmak için çeşitli Suriyeli isyancı gruplarla koordinasyon sağlamaya yöneltti." İfadelerine yer verildi.

TÜRKİYE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BARIŞA GİDEN YOL HARİTASINI GÖRÜŞÜYOR

Analizde, Afrika kıtasında, su gibi kaynaklar yüzünden etnik temizlik, soykırım ve gelecekte jeopolitik çıkmazlara yol açabilecek çeşitli savaşlar yaşandığı aktarıldı.

Türkiye'nin Afrika kıtasındaki işbirliklerine değinilen yazıda, Libya ile Türkiye'nin ilişkilerine değinildi. Türkiye'nin arabuluculuk rolüyle Libya'nın durumu şimdilik büyük bir çatışma olmadan sakinleştiği bildirildi.

Afrika Boynuzu'nda yer alan Etiyopya ile Somali arasında tırmanan gerginliğe karşı Türkiye'nin iki ülkeye barış masasına oturttuğuna dikkat çekilen analizde, "Türkiye, Somali ve Etiyopya arasındaki müzakereleri yürütüyor ve her iki ülkeden delegeleri Ankara'ya davet ederek barışa giden yol haritasını görüşüyor." denildi.

"TÜRKİYE BOŞLUĞU DOLDURABİLİR"

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Türkiye'nin arabuluculuk rolüne değinen analiz dergisi, Türkiye'nin baş arabulucu olarak önemli bir rol oynadığını aktardı. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak egemenliğinin büyük bir destekçisi olduğu, özellikle Rusya'nın Türklerle akraba olan Kırım Tatarlarına zulmetmesi nedeniyle, Türkiye'nin Kırım'ı Ukrayna toprağı olarak tanıdığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişiminin altı çizilen analizde, "Yükselen savunma sanayisiyle Türkiye, ABD önceki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde Ukrayna'daki boşluğun bir kısmını doldurabilir. Mevcut NATO üyeleri arasında Türkiye, Washington ile nadiren uyumlu olan bağımsız ve kararlı bir dış politika yaklaşımı benimsemiştir. Özellikle büyüyen izolasyonist MAGA hareketi nedeniyle Amerikan etkisinin azalmasıyla, Türkiye artık dünya sahnesinde kendini tam olarak gösterebilir." şeklinde ifadeler yer aldı.

"Derin ilişkiler kurun"

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