Türkiye ile Mısır hava kuvvetlerinin katılımıyla Mısır'da 4 Haziran'da başlayan ve 17 Haziran'a kadar devam edecek olan ortak hava tatbikatı İsrail'den sonra Yunanistan'da da gündem oldu.

Türkiye ile Mısır arasındaki askeri yakınlaşma karşısında panik havasına giren Yunan basını, "Kahire ve Ankara arasında son zamanlarda askeri düzeyde tekrarlanan işbirliği, Yunanistan-Mısır ilişkileri açısından endişelere yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Mısır arasındaki askeri temasların hızlandığı, güvenlik ve savunma sektörlerinde daha geniş bir işbirliği çerçevesi oluşturulduğu kaydedildi.

Haberde iki ülke iş birliğinin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki güç dengesini etkileyebilecek stratejik sonuçları olabileceği vurgulandı.

"Atina neden Kahire'yi kaybediyor?" başlığını kullanan Yunan basını "Atina'nın en önemli müttefiklerinden birinin Ankara'ya yaklaşması, kendi sorumlulukları hakkında bir şeyler söylemiyor mu?" sözleriyle Atina hükümetini hedef aldı.