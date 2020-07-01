01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:37 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:42

Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, katıldığı bir televizyon programında ilginç bir çıkışta bulunarak Türkiye'nin savaş gücüne karşılık kendi ordularını övdü.

Yeni Şafak'ın haberine göre, “Türkiye’nin niyetlerine değil, yeteneklerine bakıyoruz" diyen Stefanis, " Rakibimizin her türlü senaryosuna karşı farklı çözümlerimiz ve seçeneklerimiz var. Yunanistan’ın savaş gücü mükemmel” ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



Geçtiğimiz sene Yunan ordusunda askerlere verilebilecek yeterli postal ve üniforma hatta silah olmadığı iddiası ülkeyi karıştırmıştı. Postal ve üniforma eksikliğinden dolayı askerliğini yapmak isteyen gençlerin başvuruları bir sonraki doneme kaydırılmıştı.