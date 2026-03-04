İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,971
  • EURO
    51,201
  • ALTIN
    7281.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Askerler ile siviller arasında can kayıpları yaşandı! Kuveyt saldırılar nedeniyle Irak'a nota verdi
Dünya

Askerler ile siviller arasında can kayıpları yaşandı! Kuveyt saldırılar nedeniyle Irak'a nota verdi

Kuveyt, Iraklı silahlı grupların topraklarına yönelik saldırılarına tepki olarak Irak'ın Kuveyt Maslahatgüzarı Zeyd Abbas Şenşul'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 17:39 - Güncelleme:
Askerler ile siviller arasında can kayıpları yaşandı! Kuveyt saldırılar nedeniyle Irak'a nota verdi
ABONE OL

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, silahlı grupların 3 Mart Salı günü Kuveyt'i hedef aldığı belirtilerek Şenşul'a söz konusu saldırılar nedeniyle protesto notası verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların Kuveyt'in egemenliğini ihlal ettiği ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğu vurgulanarak, Iraklı silahlı grupların gerçekleştirdiği saldırılar sonucu askerler ile siviller arasında can kayıpları yaşandığı belirtildi.

Bu tür saldırıların tekrarlanmaması için Irak'ın gerekli adımları atmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, Kuveyt'in uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkına sahip olduğu ifade edildi.

BAZI HAVA SALDIRILARI ÖNLENDİ

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Suud el-Atvan, ülkeye yönelik bazı hava saldırılarının önlendiğini açıklamıştı.

Atvan, hava savunma sistemleriyle engellenen saldırılarda yerleşim alanlarındaki bazı evlere şarapnellerin düştüğü ve yaralıların olduğunu aktarmıştı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened ise başkent Kuveyt'te yerleşim alanına şarapnellerin düşmesi sonucu 11 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralandığını bildirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.