Askerlerini Türkiye'ye emanet ettiler: Ordumuzu profesyonelleştirmek istiyoruz

Afrika ana karasının en küçük ülkesi Gambiya, yüz ölçümü yaklaşık 11 bin 300 kilometrekare olup Atlas Okyanusu kıyısı hariç, üç tarafı Senegal ile çevrili durumda bulunuyor.

Ülkenin 2,8 milyon civarındaki nüfusunun yüzde 96,4'ünü Müslümanlar oluşturuyor.

Türkiye ile Gambiya arasındaki diplomatik ilişkiler güçlenerek devam ederken iki ülkenin siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda yakın işbirliği bulunuyor.

Türkiye, Gambiya'nın savunma alanında gelişmesine destek veriyor. Birçok Gambiyalı asker, polis ve jandarma 1991'den bu yana Türkiye'de eğitim aldı. Bu nedenle Gambiya sokaklarında Türkçe konuşan Gambiyalıları görmek mümkün.

- "HALKIN REFAHI İÇİN ÇABA HARCIYORUZ"

Gambiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Yabou, AA muhabirine, ülkedeki mevcut durumu ve Gambiya-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Yabou, Gambiya'nın gelişmekte olan küçük bir ülke olmasına rağmen hükümetin, vatandaşlarının ve Gambiya'da yaşayanların yaşamlarını ve refahını olumlu yönde etkilemek için büyük çaba harcadığını vurguladı.

Gambiya'nın İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dönem başkanlığını yürüttüğünü belirten Yabou, geçen yıl mayıs ayında 15. İİT Zirvesi'ne ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek "Bu, uluslararası toplum içindeki hak ettiğimiz konumu pekiştirmek için bir ülke olarak neler yaptığımızı gösteriyor." dedi.

Büyükelçi Yabou, kalkınma için altyapılarını inşa ettiklerini ve en önemli yatırımının insan olduğunu vurgulayarak bunun için eğitime önem verdiklerinin altını çizdi.

"En önemlisi, geleceğe uygun bir güvenlik sektörü oluşturuyoruz ki, elbette bunda Türkiye gibi ortaklarımızın yardımı ve desteği büyük önem taşıyor." ifadesini kullanan Yabou, barış ve güvenliğin, hükümet olarak yürüttükleri çalışmaların merkezinde yer almaya devam ettiğini belirtti.

- "DÜNYANIN BİZDEN ÖĞRENECEĞİ ÇOK ŞEY VAR"

Hoşgörünün Gambiyalılar için çok önemli olduğunu söyleyen Gambiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yabou, şunları kaydetti:

"Ülkenin büyük çoğunluğu Müslüman olmasına rağmen dini hoşgörü büyük önem taşıyor. Kültürel olarak, kabileler ve bölgeler arasında sık sık evlilikler yapılıyor. Bana göre, bu durum, bizi barışçıl bir ülke yapan, bizi hoşgörülü bir halk yapan ve bizi zengin bir kültüre ve tarihe sahip bir ülke yapan şeydir. Küçük bir ülke olmamıza rağmen dünyanın bizden öğreneceği çok şey var."

- "Gambiyalı birçok subay ve güvenlik personeli, Türkiye'de çeşitli eğitim programlarına katıldı"

Türkiye'nin Gambiya'nın sosyo-ekonomik kalkınmasına katkısının her yerde hissedildiğini aktaran Yabou, "Gambiya-Türkiye ilişkisi, zamana meydan okuyan bir model niteliğinde." diye konuştu.

Büyükelçi Yabou, son 20 yıl veya daha uzun süredir Türkiye'nin, Gambiya ordusunun ve güvenlik güçlerinin eğitimine yardımcı olduğuna işaret ederek Gambiyalı birçok subay ve güvenlik personelinin, Türkiye'de çeşitli eğitim programlarına katıldığını dile getirdi.

Gambiyalı yetkili, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm bunlar, silahlı ve güvenlik güçlerimizi profesyonelleştirmek ve Gambiya'da barış ve güvenliği korumak için yapıldı. Şu anda, Birleşmiş Milletler (BM) barış gücüne, hızlı müdahale gücüne katılım sağlamaya çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirmek için Türkiye bize büyük ölçüde yardımcı olmuştur, personel taşıyıcı araçlarımızın temin edilmesi konusunda bize destek vermiştir. Bu destek, hükümetimizin bu önemli dış politika hedefini gerçekleştirmesine büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Ayrıca sahaya göndermeyi düşündüğümüz erkek ve kadınların eğitimi de Türkiye tarafından desteklenmiştir."

- "ORTAK ENDİŞE DUYULAN KONULAR ÜZERİNDE BENZER DÜŞÜNÜYORUZ"

Sağlık alanında da birçok Gambiyalının yurt dışında tedavi görmek için Türkiye'yi tercih ettiğini kaydeden Yabou, "Çok taraflı düzeyde, iki ülke küresel ölçekte ortak endişe duyulan konular üzerinde, özellikle İslam dünyasına yönelik konularda işbirliği yapıyor ve benzer düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Lang Yabou, "Tüm bunlar, iki ülkenin birbirini, karşılıklı fayda sağlayan bir ilişki içinde gördüğünü ve böyle bir bağ kurduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- TÜRK BÜYÜKELÇİ'YE TEŞEKKÜR

Gambiya'nın Ankara'da, Türkiye'nin de Gambiya'da tam teşekküllü büyükelçiliklerinin bulunduğunu belirten Yabou, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba'ya, "bu ilişkiyi beklentilerinin ötesine taşıdığı için" teşekkür etti.

Yabou, "Büyükelçi Oba ve ekibi çok başarılı bir iş yapıyorlar. Gambiya halkıyla ister üst düzey bir yetkili olsun ister toplumun en alt kesiminde olsun, iyi ilişkiler kurarak bu bağları güçlendirdi." diye konuştu.

Ankara'daki büyükelçiliklerinin de bu ilişkileri daha da güçlendirmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptığını vurgulayan Yabou, Dışişleri Bakanlığı ve hükümet olarak Gambiya'nın, Türkiye ve Türk halkı için her zaman vazgeçilmez ve dost bir ülke olarak kalacağını garanti ettiklerini belirtti.

Büyükelçi Yabou, "Çünkü bu ilişkinin değerini biliyoruz ve bu, bizim benimsediğimiz bir değerdir. Pek çok ortak yönümüz var ve birlikte daha pek çok şey yapmaya devam edeceğiz." dedi.