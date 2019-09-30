Askerlik korkusu
Ukrayna’da 24 yaşındaki Alexander Kondratyuk askere gitmemek için 81 yaşındaki engelli kuzeniyle evlendi.
Ukrayna’da zorunlu olan askerlik görevini yerine getirmek istemeyen 24 yaşındaki genç, 81 yaşındaki engelli kuzeniyle evlendi. Belli bir yaşa gelmiş gençler için zorunlu tutulan askerlik konusunda ülkede bazı istisnaları var. Örneğin engelli eşine bakmak zorunda olanlar askere alınmıyor. Duvar’ın haberine göre, 24 yaşındaki Alexander Kondratyuk da bu durumdan yararlanmak için kendisinden 57 yaş büyük kuzeni ile evlendi.
EŞİNDEN MEMNUN
Evliliği ‘şüpheli’ bulan gazeteciler 81 yaşındaki Zinaida Illarionovna’ye durumu sordu. Ancak kadın tüm iddiaları reddederek genç kuzeninin çok iyi bir eş olduğunu, kendisine çok iyi baktığını söyledi. Fakat komşuları yaşlı kadının pek çok ziyaretçisi olduğunu, yeğenleri, torunları ve kızlarının sürekli ziyaretine geldiğini fakat kocasını pek görmediklerini söyledi.
ASKERE GiTMEME HAKKI VAR
Askere alma yetkilileri ise kanunlara göre Alexander Kondratyuk’un askere gitmeme hakkının olduğunu belirtiyor: Yetkililer, “resmi belgeleri gösterdiği sürece askerlikten muaf, yapacak hiçbir şey yok” diyor.
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