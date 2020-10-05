Aslanın kafesine köpek bıraktılar! Herkes olanları şaşkınlıkla izledi

05 Ekim 2020 Pazartesi 11:20 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 11:32

John Reinke isimli hayvan bakıcısı ve vahşi yaşam meraklası adam, sahiplendiği engelli aslanı büyüdükten sonra hayvanat bahçesine bırakmak zorunda kaldı.

Dev aslanın kolay bir hayatı olmamıştı. Bonedigger, metabolik kemik hastalığı ile doğdu ve sakat kaldı.

Travmatik kemik hasarları gibi metabolik kemik bozuklukları nadir rastlanan bir durum değil, ancak yine de çok ağrılı ve uzun süreli devam eden hastalıkların başında geliyor.

Bu, Bonedigger'ın diğer aslanlara göre daha yavaş hareket etmesinin sebebiydi. Ama avını katletme içgüdüsü hâlâ yerli yerindeydi.

Hayatını hayvan bakıcılığına adayan John Reinke, üç köpeğini de hayvanat bahçesine getiriyordu.

Kemik hastalığı olan Bonedigger yalnız kaldığı kafesinde bir süre sonra huzursuz olmaya başladı. Dev aslan, farklı sesle çıkarıyor ve kafesin demirlerine diş geçirmeye başlamıştı.

Sahibi, aslanın çok mutsuz olduğunu fark ettikten sonra çok ilginç bir planı devreye soktu.

Diğer gün sosis köpeklerini hayvanat bahçesine getiren John Reinke, aslanın kafesinin kapısını açtı ve köpeklerini içeri saldı.

Ziyaretçilerin gördüğü an nefesini tuttuğu olayda aslanla köpek karşı karşıya geldi. Hastalığından dolayı yavaş hareket eden aslan köpeğe yaklaştıktan bir süre sonra korkup geri adım attı.

Herkesin şaşırdığı bu durum gittikçe ilginç bir hal alıyordu. Çünkü aslan, sosis köpekle oynamaya başlamış, küçük köpeğin bu karşılaşmadan hiç de korkmadığı görülmüştü.

Planı başarıya ulaşan hayvan bakıcısı John Reinke bu hamlesiyle hayvanları anlama konusundan ne kadar usta olduğunu ortaya koymuştu.