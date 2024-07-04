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Dünya

Astana'da Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi başladı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi Bağımsızlık Sarayı'nda başladı. Öğleden sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer alacağı 'Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak' başlıklı 'ŞİÖ+' zirvesi gerçekleştirilecek.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 09:38 - Güncelleme:
Astana'da Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi başladı
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Kazakistan'ın dönem başkanlığında "ŞİÖ+" formatında gerçekleştirilen zirve, Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda, ŞİÖ üyesi ülke devlet başkanları konseyi toplantısıyla başladı.

ZİRVEYE KİMLER KATILIYOR?

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğindeki toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang Ming katıldı.

YENİ ÜYE BELLİ OLDU

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesi liderler, Belarus'un ŞİÖ'ye tam üye seçilmesine yönelik kararı imzaladı. Böylece, Belarus, ŞİÖ'nün 10'uncu üyesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı "Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak" başlığıyla yapılacak "ŞİÖ+" zirvesi de öğleden sonra yapılacak.

ÖRGÜT HAKKINDA

ŞİÖ'nün temeli, 1996'da eski Sovyet Cumhuriyetleri ile Çin sınırında istikrarın sağlanması amacıyla anlaşma imzalamak üzere ilk kez Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelen Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan liderlerince "Şanghay Beşlisi" adıyla atıldı. 2001'de Özbekistan'ın da aralarında yer almasıyla "Şanghay Beşlisi", Şanghay İşbirliği Örgütü olarak kuruldu. 2017'de Hindistan ve Pakistan, 2022'de İran örgüte dahil oldu.

TÜRKİYE DİYALOG ORTAĞI

Belarus, Moğolistan ve Afganistan'ın "gözlemci" olduğu ŞİÖ'de Türkiye, Azerbaycan, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Ermenistan, Kamboçya, Kuveyt, Maldivler, Myanmar, Nepal ve Sri Lanka da "diyalog ortağı" olarak bulunuyor.

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