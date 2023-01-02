Asya borsaları karışık seyretti

Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları yatırımcı fiyatlamaları açısından temel faktör olmaya devam ediyor.

Bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar öncesi küresel pay piyasalarında karışık bir seyir öne çıkarken, Çin, Japonya ve Hong Kong borsalarında devam eden yeni yıl tatili dolayısıyla işlem gerçekleştirilmedi.

Öte yandan hafta sonu açıklanan verilere göre, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta arka arkaya 3'üncü kez gerileyerek 47'ye indi. Ülkede, hizmet sektörü PMI da 41,6'ya gerilerken, her iki sektörde daralmanın devam etmesi yeniden açılmanın eşiğindeki ülke ekonomisine yönelik kaygıları artırdı.

Bu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,48 azalarak 2.225,67 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,38 artışla 61.047 puanda serediyor.