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Dünya

Asya borsaları yükselişini devam ettirdi, Japonya negatif ayrıştı

Asya borsaları alış ağırlıklı seyir izlerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

AA21 Kasım 2023 Salı 10:08 - Güncelleme:
Asya borsaları yükselişini devam ettirdi, Japonya negatif ayrıştı
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Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon endişelerinin güç kaybetmeye devam etmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerle pozitif seyrini sürdürüyor.

Analistler, Çin'de gayrimenkul sektörüne ilişkin açıklanan "beyaz liste"nin hisse bazlı oynaklıkların artmasına neden olduğunu belirterek, Çin hükümetinin konunun çözümüne yönelik adımlar atmasının piyasalarda olumlu karşılandığını kaydetti.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC) pariteyi yuanı destekleyici şekilde açıklamaya devam ederken, dolar/yuan paritesi 7,0837 ile 2 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,75 artışla 2.343 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 3.070 puan oldu.

Japonya'da Nikkei yüzde 0,07 azalışla günü 33.365 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 değer kaybıyla 147,8 seviyesinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 65.930 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,4 yükselişle 17.840 puanda seyrediyor.

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