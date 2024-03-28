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Dünya

Asya borsalarında faiz belirsizliği!

Küresel piyasalarda, dünya genelinde önemli merkez bankalarının ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına dair belirsizliğin sürmesine karşın alıcılı bir seyir öne çıkarken, düşük risk iştahının Asya pay piyasalarında etkili olduğu takip ediliyor.

AA28 Mart 2024 Perşembe 10:22 - Güncelleme:
Asya borsalarında faiz belirsizliği!
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ABD Merkez Bankasının (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, dünkü açıklamasında, faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığını ifade etmesiyle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 64'e geriledi.

Analistler, bugün ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında olduğunu belirtirken, büyüme verilerinin piyasalarda hareketliliği artırabileceğini ifade etti.

Çin tarafında gayrimenkul piyasalarında yönelik endişeler devam ederken, dün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'li iş insanları ile bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Kalkınma Forumu için başkent Pekin'de bulunan ABD'li iş, strateji ve akademi çevrelerinin temsilcilerinden oluşan heyetle görüşen Şi, iki ülke ilişkilerine dikkati çekerek tarafların birbirinin kalkınma hakkına saygı göstermesi gerektiği mesajını verdiği bildirildi.

Öte yandan Japonya'da hafta başından bu yana ekonomi yönetiminin sözle yönlendirmeleri takip edilirken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) son toplantı tutanaklarında, yetkililerin gelecekteki faiz artışlarında temkinli davranmayı düşündükleri görüldü.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 azalışla 40.168 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3'lük değer kaybıyla 2.745 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 151 seviyesinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 primle 73.670 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,5 yükselişle 3.009 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 artışla 16.557 puandan işlem görüyor.

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