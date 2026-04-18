  • Asya devi savunmada Türkiye'yi işaret etti: İlişkilerimizi yeni ufuklara taşımak istiyoruz
Asya devi savunmada Türkiye'yi işaret etti: İlişkilerimizi yeni ufuklara taşımak istiyoruz

Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ın Dış İlişkiler Danışmanı Humayun Kabir, 'Türkiye ile ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkarmak, yeni ufuklara taşımak istiyoruz' dedi. Başbakan Rahman'ın Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkileri derinleştirmek istediğini aktaran Kabir, ticaret ve yatırım hacmini de artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Kabir ayrıca, Ankara ile Dakka arasındaki işbirliği konusunda birçok fırsat olduğuna işaret ederek, stratejik işbirliği alanlarına savunma ve teknolojiyi örnek gösterdi.

AA18 Nisan 2026 Cumartesi 16:51 - Güncelleme:
Humayun Kabir, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'ya katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ADF gibi platformların, küresel siyaset nedeniyle sık sık ayrışan dünyada diyalog zemininin oluşturulmasında rol oynadığını vurgulayan Kabir, "Bu tür zorlukları atlatmanın tek çözümü diplomasi. Şu an dünyanın sahip olduğu en büyük araç bu." dedi.

Kabir, Bangladeş'in Orta Doğu'daki savaş dahil her tür gerilimin diplomasiyle çözülmesine yönelik duruş sergilediğini aktararak, bölgedeki vatandaşlarının güvenliği için resmi makamlarla iletişimde olduklarını belirtti.

Orta Doğu'daki savaşın, doğrudan dahil olmayan tarafları dahi etkilediğini söyleyen Kabir, "Eğer diplomasi yoğunlaştırılabilirse bence çok yakında bir çözüme ulaşılabilir." ifadesini kullandı.

Kabir, bu bağlamda, Pakistan'a arabuluculuk çabaları için teşekkür etti.

BANGLADEŞ İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Bangladeş'in tarihi boyunca Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Kabir, bundan sonraki ortaklığın da "kapsayıcı" ve "stratejik" olacağını söyledi.

Bangladeş'te şubatta Başbakan Rahman liderliğinde yeni hükümet kurulduğunu hatırlatan Kabir, "Şimdi Türkiye ile ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkarmak, yeni ufuklara taşımak istiyoruz." dedi.

Başbakan Rahman'ın Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkileri derinleştirmek istediğini aktaran Kabir, ticaret ve yatırım hacmini de artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kabir, Ankara ile Dakka arasındaki işbirliği konusunda birçok fırsat olduğuna işaret ederek, stratejik işbirliği alanlarına savunma ve teknolojiyi örnek gösterdi.

İki ülke arasında gıda sektöründe, eğitim alanında ve kültürel anlamda da işbirliği yapılabileceğini aktaran Kabir, Türkiye'ye işgücü ihracatı yapmayı değerlendirdiklerini dile getirdi.

Kabir, "Her iki ülkenin de siyasi liderliğinin iyi niyetiyle ilişkilerin derinleşeceğini umuyoruz." diye konuştu.

