Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

AA 11 Ağustos 2020 Salı 14:06 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 14:06

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 31'i yurt dışı irtibatlı 44 Kovid-19 vakasına rastlandı.



Yurt içi kaynaklı 13 yeni vaka Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde tespit edildi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de toplam vaka sayısı 84 bin 712'ye çıktı.



Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmazken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 79 bin 284 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 794 olarak açıklandı.



Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yurt içi kaynaklı ilk vakaya 16 Temmuz'da rastlanmıştı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlara sınırlama getirilmişti.

- HONG KONG

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 69 yeni Kovid-19 vakası saptandı, 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kentteki toplam vaka sayısı 4 bin 149’a ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 2 bin 917 kişi iyileşirken, 58 kişi hayatını kaybetti.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Yetkililer, vaka sayılarının artış gösterdiği Hong Kong'da geniş çaplı testler yapılacağını açıklamıştı.

- GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11'i yurt dışı irtibatlı 34 Kovid-19 vakası tespit edildi.



Yeni vakalarla ülkede yurt dışı kaynaklı toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 572'ye yükseldi.



Toplam vaka sayısının 14 bin 660'a çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 729 kişi iyileşti.



Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmayan ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 305 kişi hayatını kaybetti

- PAKİSTAN

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 531 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 285 bin 190'a ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 112’ye çıktığı ifade edildi.

Pakistan’da Kovid-19'a rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 261 bin 246’ya yükseldi.

- SİNGAPUR

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 61 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Yeni vakalardan 3'ünün yurt dışı irtibatlı kişiler, 2'sinin de Singapur vatandaşı olduğunun aktarıldığı açıklamada, diğer vakalardan büyük çoğunun ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Son 24 saatte tespit edilen 61 yeni vakanın, günlük 49 yeni vakanın görüldüğü "2 Nisan'dan bu yana kayda geçen en düşük günlük artış" olduğu ifade edildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası sayısı 55 bin 353'e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 49 bin 609 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- ENDONEZYA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1693 artarak 128 bin 776’ya çıktı.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 59 artışla 5 bin 824’e, iyileşenlerin sayısı 1474 artışla 83 bin 710’a yükseldi.

Vakalar başkent Cakarta’da 26 bin 624’e, Doğu Cava’da 25 bin 917’ye, Bali'de 3 bin 862’ye ve Kuzey Sumatra’da 5 bin 155’e ulaştı.

- TAYLAND

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı.

Ülkede şimdiye kadar 3 bin 351 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar Kovid-19'a rastlanan 3 bin 163 kişinin iyileştiği Tayland'da 130 kişinin tedavisi sürüyor.

- FİLİPİNLER

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak son 24 saatte açıklanan 2 bin 987 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 139 bin 538'e çıktı.



Filipinler'de son 24 saatte salgın nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 312'ye yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 68 bin 432'ye ulaştı, tedavi gören aktif vaka sayısı 68 bin 794 olarak kaydedildi.



Virüs vakalarındaki artış nedeniyle başkent Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe kondu.

Kentte toplu ulaşım hizmetleri durdurulurken bankalar, sağlık kuruluşları ve gıda üreticileri gibi zaruri ihtiyaçlara karşılık veren işletmeler haricindeki tüm iş yerlerinin kapatılmasına karar verildi.

- BANGLADEŞ

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 996 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 33 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede toplam vaka sayısı 263 bin 503'e, can kaybı 3 bin 471’e çıkarken, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 151 bin 972 kişi iyileşti.

- MALEZYA

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 9 artarak 9 bin 103'e yükseldi.

Bugün 6 kişi daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 809'a, aktif vakalar ise 169'a çıktı.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin hayatını kaybettiği Malezya'da son 24 saatte virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.

- YENİ ZELANDA

Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern, yurt içi kaynaklı 4 yeni Kovid-19 vakasını rastlandığını bildirdi.

Ülkede, 102 gün aradan sonra "ilk kez yurt içi kaynaklı" vakaya rastlandı.

Yeni vakaların Auckland şehrinin güneyinde yaşayan 6 kişilik bir ailenin bireyleri arasında görüldüğü kaydedildi.

Vakaların kaynağının tespit edilememesi nedeniyle hükümet, Auckland'da yarın öğleden cuma günü gece saatlerine kadar 3. seviye sosyal mesafe tedbirlerinin, ülkenin geri kalanında ise 2. seviye tedbirlerin uygulanmasına karar verdi.

3. seviye tedbirler kapsamında zorunlu işlerde çalışanlar dışındakiler işlerine evlerinden devam edecek, vatandaşlar ev ve aile çevresi dışında sosyal temasta bulunamayacak, bar ve restoranlar kapatılırken, düğün ve cenaze gibi toplu etkinlikler yasaklanacak.

Yeni Zelanda, vaka ve ölümleri sınırlı sayıda tutarak, salgını kontrol altına alabilen ender ülkelerden biri olmuştu. 4,8 milyon nüfuslu ada ülkesinde, bugüne dek 1570 vaka görülürken, 22 kişi hayatını kaybetti, 1526 kişi ise iyileşti. Ülkede halen 22 hasta tedavi görüyor.

- JAPONYA

Japonya’da ise son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 678 artarak 51 bin 138’e, ölü sayısı 2 artışla 1068’e yükseldi.

Son 24 saatte yeni 188 vakanın saptandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 16 bin 252’ye ulaştı.

Vaka sayıları Osaka’da 5 bin 994’e, Kanagawa’da 3 bin 331’e, Aiçi’de 3 bin 310’a, Fukuoka’da 3 bin 138’e, Saitama’da 2 bin 942’ye, Çiba’da 2 bin 210’a, Hyogo’da 1692’ye, Hokkaido’da 1579’a, Okinawa’da 1242’ye ve Kyoto’da 1001’e çıktı.