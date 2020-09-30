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Dünya

Asya Pasifik'te jeopolitik rekabet! Endonezya'dan dünya deviyle ekonomik işbirliği

Asya-Pasifik'teki ABD-Çin mücadelesi politik, askeri, diplomatik ve ekonomik alanlarda cereyan ediyor. Endonezya ve Çin, ulusal para birimlerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla iş birliğine gitti.

AA30 Eylül 2020 Çarşamba 17:11 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 17:11
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Endonezya Merkez Bankası'ndan (BI) yapılan açıklamada, Endonezya ve Çin arasında yerel para birimi kullanımını teşvik etmek için Çin Merkez Bankası (PBOC) ile anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, ticaret ve doğrudan yatırıma ilişkin iş birliklerinde yerel para birimlerinin kullanılmasına yönelik karşılıklı anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Yetkililer, iki ülke arasında bilgi paylaşımı ve periyodik görüşmelerle ortaklıkların geliştirileceğini ifade ederek, söz konusu anlaşmanın karşılıklı finansal iş birliklerinin artmasına olumlu katkı sağlayacağını kaydetti.

Bu arada, Endonezya Merkez Bankası, Taylan, Malezya ve Japonya ile daha önce imzalanan yerel birimi kullanımının kapsamını genişletmeyi amaçlıyor.

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