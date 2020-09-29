Asya-Pasifik'te kaynayan kazan! Savaşa hazırlık sürüyor

star.com.tr 29 Eylül 2020 Salı 21:18 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 21:27

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Güney Çin Denizi'nde 3. tur tatbikatlara başladı.

Çin'e yakınlığıyla bilinen kaynakların aktardığına göre, üç günlük gerçek ateş tatbikatlarının, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı Paracel Adaları yakınlarında Çarşamba gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA), Çin, ABD ve havzayı çevreleyen ülkeler arasında gerilimlere tanık olan Güney Çin Denizi'nde bu yıl üçüncü kez askeri tatbikatlar düzenlediği görülüyor.

Çin, tatbikatların amacının birliklerinin savaşa hazır olmasını sağlamak olduğunu iddia etti ve Güney Çin Denizi'nde saldırganlık yapma niyetinde olmadığını belirtti.

Çin, özellikle Tayvan Boğazı yakınındaki bölgedeki tatbikatlarının sıklığını artırdı ve son bir ayda hava sahasını birçok kez ihlal etti.

Çin'in Xisha Adaları olarak adlandırdığı tartışmalı Paracel Adaları, Çin ile Tayvan arasındaki tartışmalı birçok adadan biri. 1974'te Çin tarafından işgal edilen Paracel Adaları için Tayvan ve Vietnam tarafından da hak iddia ediliyor.

Bu ayın başlarında Çin Halk Kurtuluş Ordusu jetleri, Tayvan Boğazı üzerinde uçuş gerçekleştirirken, üst düzey bir ABD yetkilisinin Tayvan'ın başkenti Taipei'yi ziyaret etmesi Pekin yönetimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Tayvan Savunma Bakanı Yen Teh-fa geçtiğimiz günlerde olası bir Çin-Tayvan çatışmasına ilişkin, "ülkesinin son askerinin de ülkenin birliği ve bütünlüğü için son nefesine kadar savaşacağını" duyurmuştu.



- ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedung liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Komintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsiline karşı çıkıyor.

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