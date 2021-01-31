Asya ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA 31 Ocak 2021 Pazar 18:51 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 18:51

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1599 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 544 bin 813’e yükseldi. Son 24 saatte 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 657’ye ve iyileşenlerin sayısı 499 bin 974’e çıktı.

Kovid-19'la mücadelenin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, yaptığı açıklamada, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında bu yıl içerisinde 17 milyon doz Oxford-AstraZeneca aşısının ülkeye geleceğini söyledi.

Umar, aşıların şubat itibarıyla gelmeye başlayacağını, 6 milyon doz aşının marta kadar Pakistan’a ulaşacağını ifade etti.

Bununla birlikte, Çinli Sinopharm şirketinden alınan 500 bin doz aşı için bugün Pakistan'dan özel bir uçak Çin’e gitmek üzere havalandı.

Söz konusu 500 bin doz aşı Pakistan’a ücretsiz verilecek.

Sinopharm ile anlaşma kapsamında 1,1 milyon doz aşının bu ay Pakistan’a gönderilmesi bekleniyor.

- Endonezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 1 artarak 1 milyon 78 bin 314’e yükseldi.

Kovid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı 270 artışla 29 bin 998’e, iyileşenlerin sayısı 10 bin 719 artışla 873 bin 221’e ulaştı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 5 bin 298 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 214 bin 959'a yükseldi.

Bugün 4 bin 522 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşen kişi sayısı 166 bin 49, aktif vaka sayısı ise 48 bin 150 oldu.

Son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 760'a yükseldi.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Sarawak eyaletine bağlı Kapit ve Song bölgelerinde 2-15 Şubat tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 673 artarak 390 bin 687’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 65 artışla 5 bin 766’ya yükseldi.

Son bir günde 42 bin 216 kişide virüs testi yapıldı.

4 bin 873 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 973 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.