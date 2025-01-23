İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2025 Perşembe / 24 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6478
  • EURO
    37,1506
  • ALTIN
    3146.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Asya ülkelerinden Türkiye'ye taziye mesajı

Asya ülkeleri, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 17:40 - Güncelleme:
Asya ülkelerinden Türkiye'ye taziye mesajı
ABONE OL

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada Afganistan yönetimi ve Afgan halkının yangın nedeniyle derin üzüntü duyduğu belirtilerek, yangında hayatını kaybedenler için Türkiye hükümetine ve Türk halkına başsağlığı, yaralılar için de acil şifalar dilendi.

- MALEZYA

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, X hesabından, insanların hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan yangından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Enver, "Düşüncelerim kurbanlar, kederli aileleri ve bu trajediden etkilenen herkesle birliktedir. Malezya, bu trajedi dolayısıyla bir günlük yas ilan eden Türkiye halkı ve hükümetiyle dayanışma içerisindedir." ifadelerini kullandı.

- ÇİN

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'deki olağan basın toplantısında, 78 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Türkiye'nin yasını paylaştıklarını belirtti.

Sözcü Mao, "Kalplerimiz kurbanlarla ve sevdiklerini kaybedenlerle beraber, yaralılara acil şifa diliyoruz." dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta saat 03.27'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

  • Bolu Kartalkaya
  • Grand Kartal Otel
  • Yangın taziyesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.