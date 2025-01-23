Asya ülkelerinden Türkiye'ye taziye mesajı

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada Afganistan yönetimi ve Afgan halkının yangın nedeniyle derin üzüntü duyduğu belirtilerek, yangında hayatını kaybedenler için Türkiye hükümetine ve Türk halkına başsağlığı, yaralılar için de acil şifalar dilendi.

- MALEZYA

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, X hesabından, insanların hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan yangından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Enver, "Düşüncelerim kurbanlar, kederli aileleri ve bu trajediden etkilenen herkesle birliktedir. Malezya, bu trajedi dolayısıyla bir günlük yas ilan eden Türkiye halkı ve hükümetiyle dayanışma içerisindedir." ifadelerini kullandı.

- ÇİN

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'deki olağan basın toplantısında, 78 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Türkiye'nin yasını paylaştıklarını belirtti.

Sözcü Mao, "Kalplerimiz kurbanlarla ve sevdiklerini kaybedenlerle beraber, yaralılara acil şifa diliyoruz." dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta saat 03.27'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.