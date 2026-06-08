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Dünya

Asya ülkesinde 7,8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından tsunami uyarısı geldi.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 06:44 - Güncelleme:
Asya ülkesinde 7,8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

Depremin ardından 4,6 ile 6,5 büyüklüğünde 10 artçı sarsıntı kaydedildi, bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.

- FİLİPİNLER DEVLET BAŞKANI'NDAN TSUNAMİ UYARISI

Depremin ardından Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Direktörü Teresito Bacolcol, Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, ülkenin Sultan Kudarat ve Sarangani illerinde karada bulunan tsunami gözlem istasyonları tarafından 1 metrelik dalgaların izlendiğini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., ülkenin tsunamiye karşı savunmasız bölgelerindeki vatandaşlara derhal yüksek yerlere gitme çağrısında bulundu.

Hükümetin harekete geçtiğini aktaran Marcos, afet müdahale kurumlarının hazırda beklediğini kaydetti.

Malezya Meteoroloji Dairesi de ülkedeki Borneo adasındaki Sabah eyaleti için tsunami uyarısı yaptı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

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