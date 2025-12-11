İSTANBUL 14°C / 6°C
Dünya

Asya ülkesine hava gücü takviyesi! ABD resmen onay verdi

ABD, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin F-16 filosunun modernizasyonu için 686 milyon dolarlık askeri teknoloji ve teknik destek satışı resmen onaylandı.

AA11 Aralık 2025 Perşembe 14:01 - Güncelleme:
ABD, Pakistan'ın F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu için 686 milyon dolar değerinde askeri teknoloji ve teknik destek satışına onay verdi.

Pakistan'dan Dawn gazetesinin haberine göre, ABD Kongresine sunulan belgede, Pakistan'ın F-16 savaş uçaklarına yönelik destek paketinin satışı onaylandı.

Belgede, bu paketin satışıyla, Pakistan'ın F-16 filosunun modernleştirilmesi ve "gelecek tehditlere" karşı hazırlıklı hale getirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Lockheed Martin firmasının ana tedarikçi olacağı paketin, "Pakistan'ın terörle mücadele çabalarında ABD ve diğer müttefik güçlerle uyumlu çalışmasına olanak tanıyacağı" ifade edildi.

Değeri 686 milyon dolar olan paket kapsamında çeşitli savunma ekipmanları, uçakların elektronik sistemlerinde yapılacak yenilemeler, personel eğitimleri ve kapsamlı lojistik destek bulunuyor.

Bu geliştirmelerin, F-16 filosunun uçuş güvenliğine yönelik endişeleri gidereceği ve uçakların ömrünü 2040'a kadar uzatacağı belirtiliyor.

