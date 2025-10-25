İSTANBUL 20°C / 13°C
Dünya

Asya'da artan gerilimin nabzı Türkiye'de düşürülecek

Ülkesi ile Afganistan arasında gerçekleştirilen barış görüşmelerine ilişkin konuşan Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, 'Anlaşma olmazsa onlarla açık bir savaşa girme seçeneğimiz var. Ama barış istediklerini gördüm' dedi. Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasındaki ikinci tur görüşmelerin bugün İstanbul'da başladığını açıkladı.

IHA25 Ekim 2025 Cumartesi 17:33 - Güncelleme:
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Afganistan ile yürütülen görüşmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asif, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Afganistan ile ateşkese varılmasından bu yana geçen 5 günde herhangi bir olay yaşanmadığını, her iki tarafın da ateşkese uyduğunu söyledi. Asif, Afganistan ile İstanbul'daki ikinci görüşmeye ilişkin, "Anlaşma olmazsa onlarla açık bir savaşa girme seçeneğimiz var. Ama barış istediklerini gördüm" ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN GÖRÜŞMELERİNİN İKİNCİ TURU İSTANBUL'DA BAŞLADI

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Afganistan arasındaki ikinci tur görüşmelerin bugün İstanbul'da başladığını açıkladı. Görüşmelerin amacı, 19 Ekim'de Doha'da varılan ateşkesi uzun vadede uygulamaya koyacak bir mekanizma geliştirmek.

İslamabad yönetimi, Kabil'i Pakistan ordusunu hedef alan militanlara ev sahipliği yapmakla suçluyor. Afganistan'daki Taliban yönetimi ise söz konusu suçlamayı reddederek Pakistan'ın askeri operasyonlarının Afganistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini söylüyor.

