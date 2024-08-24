Asya'da Çin-Filipinler gerilimi tırmanıyor! Savaş jeti uçağa tehlikeli şekilde yaklaştı

Defence Blog internet sitesinin haberine göre, 19 Ağustos'ta Güney Çin Denizi'nin doğusundaki Scarborough Sığı'nda uçan Filipinler'e ait Cessna 208B Grand Caravan tipi uçağına, Çin ordusuna ait savaş jeti tehlikeli şekilde yanaştı.
Yetkililer, Filipinler'e ait bir uçağın, kara suları içerisinde kaçak avcıları izleme ve durdurma operasyonu yürüttüğü sırada Çin savaş uçağının işaret fişeği attığını belirtti.
ABD'DEN ÇİN'E ÇAĞRI
Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücünden (NTF-WPS) yapılan açıklamada, Çin'in eylemleri "provokatif" olarak nitelendirildi.
ABD'nin Manila Büyükelçisi MaryKay Loss Carlson ise X'ten yaptığı açıklamada, Filipinler'e güçlü bir destek vererek, "ABD, Scarborough Sığı ve Subi Resifi yakınlarında yasal olarak faaliyet gösteren Filipinler uçaklarına işaret fişeği fırlatan Çin'i kınama konusunda Filipinler'in yanında yer alıyor." ifadelerini kullandı.
ÇİN'DEN AÇIKLAMA
Çin Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Filipinler'e ait 2 askeri uçağın 22 Ağustos'ta Subi Resifi üzerindeki hava sahasına girdiğini bildirdi.
Açıklamada, Çin'in egemenliğini ve güvenliğini için "yasalara uygun olarak gerekli karşı önlemleri" aldığı vurgulandı. Ancak açıklamada alınan önlemlerin ne olduğu belirtilmedi.
Çin'in açıklamasında 19 Ağustos'ta Scarborough Sığı yakınlarında yaşanan olaya değinilmemesi ise dikkati çekti.