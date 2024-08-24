Asya'da Çin-Filipinler gerilimi tırmanıyor! Savaş jeti uçağa tehlikeli şekilde yaklaştı

Defence Blog internet sitesinin haberine göre, 19 Ağustos'ta Güney Çin Denizi'nin doğusundaki Scarborough Sığı'nda uçan Filipinler'e ait Cessna 208B Grand Caravan tipi uçağına, Çin ordusuna ait savaş jeti tehlikeli şekilde yanaştı.

F-35 üzerinden KAAN çıkışı: Türkiye kulübe giren az sayıda ülkeden biri Çin savaş jetinin, Filipinler'e ait uçağın 15 metre yakınına işaret fişeği attığını bildiren yetkililer, benzer bir durumun 22 Ağustos'ta Çin'in kontrolündeki Subi Resifi yakınlarında da yaşandığını aktardı.

Yetkililer, Filipinler'e ait bir uçağın, kara suları içerisinde kaçak avcıları izleme ve durdurma operasyonu yürüttüğü sırada Çin savaş uçağının işaret fişeği attığını belirtti.

ABD'DEN ÇİN'E ÇAĞRI

Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücünden (NTF-WPS) yapılan açıklamada, Çin'in eylemleri "provokatif" olarak nitelendirildi.

ABD'nin Manila Büyükelçisi MaryKay Loss Carlson ise X'ten yaptığı açıklamada, Filipinler'e güçlü bir destek vererek, "ABD, Scarborough Sığı ve Subi Resifi yakınlarında yasal olarak faaliyet gösteren Filipinler uçaklarına işaret fişeği fırlatan Çin'i kınama konusunda Filipinler'in yanında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Güdümlü füze taşıyor! USS Johnson Tayvan Boğazı'nda Carlson, ABD ve Filipinler'in "özgür ve açık Hint Pasifik'in altını oyan provokatif ve tehlikeli eylemlere" son vermesi için Çin'e çağrıda bulunduğunu belirtti.

ÇİN'DEN AÇIKLAMA

Çin Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Filipinler'e ait 2 askeri uçağın 22 Ağustos'ta Subi Resifi üzerindeki hava sahasına girdiğini bildirdi.

Açıklamada, Çin'in egemenliğini ve güvenliğini için "yasalara uygun olarak gerekli karşı önlemleri" aldığı vurgulandı. Ancak açıklamada alınan önlemlerin ne olduğu belirtilmedi.

Çin'in açıklamasında 19 Ağustos'ta Scarborough Sığı yakınlarında yaşanan olaya değinilmemesi ise dikkati çekti.