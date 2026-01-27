İSTANBUL 16°C / 8°C
Dünya

Asya'da gerilim: Kuzey Kore tanımlanamayan füze ateşledi

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığını açıkladı.

27 Ocak 2026 Salı 11:19
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Pyongyang'ın ülkenin doğu kıyısı açıklarından Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, fırlatılan cismin niteliğine ilişkin henüz ayrıntı verilmediği ancak söz konusu mühimmatın balistik füze olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Öte yandan Japonya hükümeti de Kuzey Kore'nin en az iki balistik füze fırlattığının değerlendirildiğini açıkladı.

Pyongyang yönetimi, Japon Denizi yönüne son balistik füze denemesini 4 Ocak'ta gerçekleştirmişti.

Söz konusu deneme, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile zirve görüşmesi için Pekin'e gitmesinden kısa süre önce yapılmıştı.

