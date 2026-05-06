Asya'da güç birliği! Seul-Washington hattı güçleniyor

Güney Kore yönetimi, dış ve güvenlik politikalarının temel taşı olarak gördüğü ABD ile ittifakı güçlendirmeye devam edeceğini açıkladı.

AA6 Mayıs 2026 Çarşamba 10:36
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Jina, başkent Seul'deki Ulusal Meclis'te düzenlenen bir politika forumunda Dışişleri Bakanı Cho Hyun'un açılış konuşmasını okudu.

Konuşmasında Güney Kore'nin "dış ve güvenlik politikalarının temel taşı olarak" ABD ile ittifakını geliştirmeye devam edeceğini belirten Cho, "Son aylarda Güney Kore-ABD ilişkileri konusunda çeşitli spekülasyonlar ve endişeler olsa da, bunların ittifaka duyulan derin bir endişeden ve bağlılıktan kaynaklandığına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Cho, bu konuda farklı görüşlere dengeli bir şekilde yer verileceğini kaydederek, meselelerin "karşılıklı saygıya dayalı sıkı ve sık iletişim" ile ele alınacağını, sağduyu ile ilkelere uygun olarak güven ve dostluğun güçlendirileceğini aktardı.

Güney Kore'nin ABD ve Japonya ile üçlü işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini belirten Cho, bu ülkeler arasında üçlü işbirliğinin geliştirilmesinin sürdürüleceğini ifade etti.

