23 Eylül 2025 Salı
Dünya

Asya'da soğuk rüzgar! ABD, Japonya ve Güney Kore, Rusya-Kuzey Kore İttifakına karşı cephe kurdu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, üç ülkenin ve Hint-Pasifik bölgesinin güvenliği, istikrarı ve refahı için ortak adımlar atma kararlılıklarını yineledi.

23 Eylül 2025 Salı 09:36
Asya'da soğuk rüzgar! ABD, Japonya ve Güney Kore, Rusya-Kuzey Kore İttifakına karşı cephe kurdu
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, İvaya ve Cho, New York'ta bir araya geldi.

Görüşmede bakanlar, düzenli şekilde yürütülen "Freedom Edge" isimli tatbikatı ve üçlü sahil güvenlik işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Rubio, İvaya ve Cho, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemine dikkati çekerek, Tayvan'ın uluslararası örgütlere anlamlı katılımını desteklediklerini belirtti.

Bakanlar, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarının oluşturduğu tehdide karşı ortak çalışma mesajı vererek, Pyongyang'ın silahsızlanmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.

Kuzey Kore'nin Rusya ile artan askeri işbirliğine dair ciddi endişelerini dile getiren bakanlar, bu tür faaliyetlerin acilen durdurulması çağrısında bulundu.

Üç bakan, Hint-Pasifik bölgesinin güvenliği, istikrarı ve refahını ilerletmeye yönelik ortak çabalarını sürdürme konusunda anlaştı.

Rubio, İvaya ve Cho, tedarik zincirlerinin dayanıklılığı, dijital altyapı, yapay zeka, kuantum teknolojisi ve biyoteknoloji gibi alanlarda işbirliğini artırma kararı aldı.

  • ABD Dışişleri Bakanı
  • Japonya Dışişleri Bakanı
  • Güney Kore Dışişleri Bakanı
  • kuzey kore
  • rusya
  • asya

