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Dünya

Asya'da tansiyon yükseliyor: Kuzey Kore füze fırlattı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne birden fazla seyir füzesi fırlattığını açıkladı. Bölgedeki gerilim yeniden tırmanışa geçti.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 09:34 - Güncelleme:
Asya'da tansiyon yükseliyor: Kuzey Kore füze fırlattı
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne seyir füzeleri fırlattığını açıkladı.

Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore füze denemeleri yaptı.

Buna göre Kuzey Kore, ülkenin doğusundaki Sondok bölgesinden yerel saatle 09.00 sularında birkaç seyir füzesi fırlattı.

Güney Kore ve ABD askeri yetkilileri, füzelerin menzili, havadaki seyri ve düştükleri bölgelere ilişkin inceleme başlattı.

Pyongyang yönetimi, en son 8 Mayıs'ta Japon Denizi yönüne çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlatmıştı.

  • Kore gerilimi
  • Kuzey-Güney Kore
  • Japon Denizi

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