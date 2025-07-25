Asya'da tansiyonu düşürecek adım! Ateşkesi kabul ettiklerini açıkladılar

Hun Manet, Facebook sosyal medya hesabından, Tayland ile sınırda çıkan çatışmaların ardından Enver ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enver'in, çatışmalar konusunda taraflara derhal ateşkes çağrısı yaptığını kaydeden Hun Manet, ülkesinin, Malezya'nın ateşkes önerisini kabul ettiğini belirtti.

Hun Manet, Enver'in, Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai ile de görüştüğünü ve ateşkes önerisini Tayland tarafının da kabul ettiğini söylediğini aktardı.

Öte yandan, Hun Manet, Tayland tarafının Enver'in önerdiği ateşkes anlaşması kapsamında tarafların saldırıları durdurması için belirlenen tarih ve saatten vazgeçtiğini, daha ileri bir tarihe işaret ettiğini bildirdi.

Hun Manet, "Tayland ve Kamboçya arasındaki mevcut silahlı çatışmayı çözmenin yolu, Tayland tarafının ateşkesi kabul etme konusunda istekli davranmasından geçiyor." ifadesini kullandı.

Enver, dün Hun Manet ve Wechayachai ile görüştüğünü bildirmiş, tarafların ateşkes konusunda olumlu sinyaller verdiğini ve süreci değerlendirmeye açık olduklarını belirtmişti.

⁠TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında dün çıkan çatışmalarda, şu ana kadar Kamboçya'da 1, Tayland'da 14 kişi yaşamını yitirdi. Her iki ülke de bölgeden binlerce kişiyi tahliye ettiğini duyurdu.

Taraflar, ilk ateşi açmakla birbirini suçluyor.