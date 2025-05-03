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Dünya

Asya'da yüksek tansiyon! Gözdağı gibi balistik füze testi

Pakistan hükümeti, Hindistan ile gerilimin tırmandığı dönemde balistik füze denemesi yaptı.

AA3 Mayıs 2025 Cumartesi 13:03 - Güncelleme:
Asya'da yüksek tansiyon! Gözdağı gibi balistik füze testi
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Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, denemede kullanılan füzenin, karadan karaya 450 kilometre menzile sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Abdali" adlı füzenin, gelişmiş navigasyon sistemi ve gelişmiş manevra kabiliyeti olduğu ve birliklerin operasyonel hazırlığı sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif, başarılı füze denemesinin arkasındaki bilim insanları, mühendisler ve diğer ekibi kutladı.

Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Attaullah Tarar, 30 Nisan'da Hindistan'ın gelecek 24 ila 36 saat içinde askeri harekat düzenleme niyetinde olduğuna ilişkin güvenilir istihbarat edindiklerini açıklamıştı.

- ⁠PAHALGAM'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

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