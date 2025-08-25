İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2025 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0032
  • EURO
    47,994
  • ALTIN
    4442.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Asya'da su gerilimi! Hindistan'dan Çin'e baraj hamlesi
Dünya

Asya'da su gerilimi! Hindistan'dan Çin'e baraj hamlesi

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yapımına başladığı, 'dünyanın en büyük hidroelektrik projesi'ne karşı harekete geçen Hindistan, sınır anlaşmazlığı yaşadığı Arunaçal Pradeş'te yeni bir baraj inşa etmeyi gündemine aldı.

AA25 Ağustos 2025 Pazartesi 14:41 - Güncelleme:
Asya'da su gerilimi! Hindistan'dan Çin'e baraj hamlesi
ABONE OL

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yapımına başladığı "dünyanın en büyük hidroelektrik projesi" nedeniyle alarma geçen Hindistan, Pekin yönetiminin hak iddiasında bulunduğu Arunaçal Pradeş eyaletinde kendi barajını inşa etmeyi planlıyor.

The Straits Times gazetesinin haberine göre, Hindistan ile Çin arasında tartışmalı sınır hattında ilişkileri normalleştirmeye yönelik son dönemde atılan adımların arka planında iki ülke, yeni bir rekabete doğru ilerliyor.

Çin'in Tibet Platosu'ndan Hindistan'a ve oradan Bangladeş'e akan Yarlung Tsangpo Nehri'nin aşağı boylarında "dünyanın en büyük hidroelektrik projesinin" inşasına temmuzda başlaması, Yeni Delhi'yi karşı adım atma konusunda harekete geçirdi.

Hindistan, sınırın kendi tarafında, Çin'in "Güney Tibet" diye adlandırıp hak iddia ettiği Arunaçal Pradeş eyaletinde "stratejik zorunluluk" olarak nitelendirdiği ve maliyetinin 13 milyar dolardan fazla tutması öngörülen baraj projesinin inşasına başlamayı planlıyor.

Öte yandan, Hindistan'ın en büyük barajı olması beklenen proje, deprem riski yüksek bölgede inşası, tarımı tehdit etmesi ve binlerce kişinin yerinden olma ihtimali nedeniyle tartışma konusu.

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Tartışmalı sınır hattında 2020'de yaşanan çatışmayla doruk noktasına çıkan anlaşmazlığın çözümü için yürütülen müzakereler geçen yıl anlaşmayla sonuçlanmış, taraflar 22 Ekim 2024'te iki ülke arasındaki geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Çin ile Hindistan, 20 Ağustos'ta Himalayalar'daki sınır ihtilaflarının çözümü, sınır bölgelerinin yönetimi ve bu bölgelerde gerilimin düşürülmesi için yeni mekanizmalar kurulması konusunda 10 maddelik mutabakata varmıştı.

  • hidroelektrik proje
  • Tibet
  • Hindistan sınır
  • baraj inşaatı
  • Arunaçal Pradeş
  • yüksek su potansiyeli
  • enerji üretimi
  • çevre aktivizmi
  • doğal kaynaklar

ÖNERİLEN VİDEO

Suçüstü yakalandı: Cüzdan hırsızlığı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.