İsrail'in dünyanın en büyük açık cezaevi haline getirdiği Gazze'de paralı Amerikan askerleri göreve başladı. Reuters'ın aktardığı habere göre, 2023'te kurulan Kuzey Karolina merkezli UG Solutions adlı şirket, Gazze'de bir kontrol noktasında görevlendirmek için 100 eski ABD özel kuvvet askerini işe aldı. Paralı askerlere 10 bin dolar avans verildi; günlük en az bin 100 dolardan başlayan ücret ödeneceği bildirildi. Şirketin daha fazla asker alımı için de ilan verdiği öğrenildi.

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Paralı askerlerin öncelikli görevlerinin 'dahili araç kontrol noktası yönetimi ve araç denetimi olduğunu' belirtildi. Bu askerlerin lojistik ve planlama yapan ABD merkezli Safe Reach Solutions'la birlikte çalıştığı aktarıldı. ABD'li askerlerin M4 piyade tüfekleri ve Glock tabancalarla silahlandırılacağı belirtildi. Şirket sözcüsü, UG Solutions personelinin ne zaman ateş açabileceğini düzenleyen angajman kurallarının da kesinleştiğini ancak bunları açıklamayı doğru bulmadığını söyledi. Bir Filistinli yetkili de Gazze'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru ile bölgenin doğusu ile batısını ayıran Selahaddin Caddesi'nin kesiştiği kontrol noktasında ABD'li paralı askerlerin bulunacağını doğruladı. Amerikalı paralı asker şirketleri ilk kez Gazze'ye birlik gönderirken ABD'nin çatışmaların içine çekilmesi riskinin de arttığına dikkat çekiliyor.

FİNANS ARAP ÜLKELERİNDEN

Anlaşma hakkında bilgi sahibi olan bir başka kaynak, İsrail ve adı açıklanmayan Arap ülkelerinin süreci finanse ettiğini belirtti. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri Gazze'de paralı askerlerin kullanımını önermişti.

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