Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün gerçekleştirdiği ihlaller kapsamında, Nebatiye kenti ile Meyfedun beldesinde sivil yerleşim yerlerinin savaş uçaklarıyla, Ferrun beldesindeki açık bir arazinin ise insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, Et-Taybe ve Haddase beldelerinde evlerin, Mecdel Zun beldesinde ise bazı noktaların patlatıldığı, Burc Kalaviye ve Beraşit beldelerinde sivillerin yakınlarına ses bombaları atıldığı, Yukarı Nebatiye ile Kefr Tibnit beldelerine ise şüpheli cisimler bırakıldığı aktarıldı.



İsrail'in bu saldırılarının bugüne kadar bağlı kalınan ateşkes anlaşmasının "açık bir ihlali" olduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu ihlallerin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın bu saldırılara karşı, Lübnan halkını meşru müdafaa ve karşılık verme hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.



İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden "gerekli hazırlıkların tamamlanmaması" nedeniyle planlanan tarihte çekilmediği aktarıldı.

İsrail ordusunun pazar günü başlaması gereken iki pilot bölgeden planlı geri çekilme sürecinin, gerekli hazırlıkların tamamlanamaması nedeniyle gerçekleşmediği aktarılan haberde, İsrail tarafının, sürecin ne zaman başlayacağına dair yeni bir tarih belirtmediği vurgulandı.

- İSRAİL'İN İŞGAL ETTİĞİ ALANLARDAN ÇIKMASINA İLİŞKİN NET TAKVİM BELİRLENMEDİĞİ İDDİASI

İsrail ile Lübnan arasında imzalanan çerçeve anlaşmasının "gizli" güvenlik ekinde, İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde "hareket özgürlüğü" verildiği ve geri çekilmeye ilişkin net takvimin yer almadığı iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan anlaşmanın içeriğine ilişkin bilgi sahibi yetkili, çerçeve anlaşmada söz konusu güvenlik ekine atıfta bulunulduğu ancak Lübnan hükümetinin talebi üzerine gizli tutulduğunu öne sürdü.

Yetkili, söz konusu ek güvenlik protokolünün 4'üncü maddesi uyarınca İsrail ordusunun "güvenlik bölgesi" olarak isimlendirdiği Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde "hareket özgürlüğüne" sahip olduğunu iddia etti.

Kanal 12'ye konuşan yetkili, gizli tutulduğu öne sürülen güvenlik ekinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesinin belirli bir zaman çizelgesine göre gerçekleşmeyeceği yönünde tarafların karşılıklı taahhütte bulunduğunu savundu.

Güvenlik ekinde, İsrail ordusunun işgalini genişletmesi veya geri çekilmesinin "tamamen güvenlik koşullarına ve tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesine" bağlı olacağı şartının olduğu da aktarıldı.

- LÜBNAN'DA PİLOT BÖLGELERİN GENİŞLETİLMESİNİN ÖNGÖRÜLMEDİĞİ İDDİASI

Öte yandan Kanal 12, anlaşma kapsamında ilan edilen iki pilot bölgenin öngörülebilir gelecekte tek uygulama alanı olarak kalacağı ve pilot bölgelerin sayısının şu aşamada artırılmayacağını bildirdi.

İsrail'de, Lübnan ordusunun gerekli eğitim ve inceleme süreçlerinin ardından bu iki pilot bölgeye intikal etmesinin birkaç hafta süreceği değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.

- İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN İLE ANLAŞMAYA DESTEĞİNİ AÇIKLADI

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise yaptığı açıklamada, Lübnan ile varılan anlaşmayı "tarihi ve önemli" olarak niteleyerek desteğini açıkladı.

Zamir, İsrail Ordu Kuzey Komutanlığına gerçekleştirdiği ziyarette, "Anlaşmaya sadık kalacağız ve başarılı olması için çalışacağız. Ancak asıl test, her iki tarafın sahadaki eylemleri olacak. Önümüzdeki süreç geleceği şekillendirecektir." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın güneyinde "güvenlik bölgesi" olarak isimlendirdikleri işgal altında tuttukları alanlarda saldırıların sürdürülmesine ilişkin planları onaylandığını söyleyen Zamir, Lübnan'ın güneyindeki tarihi Şakif Kalesi'nin de bulunduğu stratejik tepede işgalin sürdüğünü belirtti.

- ⁠İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE İŞGALİ

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Washington'da yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart 2026'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 246 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 190 kişi yaralandı.