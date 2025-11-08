İSTANBUL 22°C / 15°C
8 Kasım 2025 Cumartesi
Dünya

Ateşkes anlaşmasında ilk adım: Ağır silahlar geri çekiliyor

Kamboçya ve Tayland, sınır çatışmalarının ardından imzalanan barış anlaşması kapsamında, sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladı. İki taraf ayrıca güvenlik çiti inşasında anlaşmaya vardı.

8 Kasım 2025 Cumartesi 22:32
Kamboçya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kamboçya ile Tayland'ın "sınır bölgelerinden ağır silahların ve teçhizatın kaldırılmasına yönelik birinci aşamanın ikinci safhasını uygulamaya başladıkları" belirtildi.

Açıklamada, "Ağır ve yıkıcı silahların kaldırılması, Kamboçya ve Tayland'ın 26 Ekim'de imzalanan Kuala Lumpur Ortak Bildirisi'ne saygı gösterme ve bunu uygulama konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır." ifadesi yer aldı.

Phnom Penh yönetimi, her iki tarafın da "Kuala Lumpur Ortak Bildirisi'ni samimiyet, iyi niyet ve şeffaflıkla tam ve etkili biçimde uygulamaya devam etmesini" temenni ederek ikili ilişkilerde "normalleşmenin hızla sağlanması" çağrısında bulundu.

Öte yandan Tayland Dışişleri Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada, Kamboçya ile sınır boyunca 8 kilometrelik bir güvenlik çiti inşa etme konusunda anlaşmaya vardığını bildirmişti.

Tayland ve Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.

