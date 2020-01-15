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Dünya

Darbeci Hafter, Libya'da ateşkes anlaşmasını neden imzalamadı?

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamaması, istediği şartların metinde mevcut olmaması, uluslararası düzeyde askeri ve siyasi konumunun zayıflayacağı korkusu, kendisine bağlı bazı kuvvetlerin ve uluslararası destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) muhalefetinin bir sonucu olarak yorumlandı.

AA15.01.2020  11:43 - Güncelleme: 15.01.2020  11:46

Yerel kaynaklar, Hafter'in görüşmelerden bu şekilde ayrılmasının sebebi olarak, başta Trablus'un güneydoğusundaki Terhune kentinde bulunan 9. Tugay olmak üzere, sahadaki kuvvetlerini, kontrol edememesini gösterdi.

Terhune'deki 9. Tugayın (El-Kaniyat) ya da Kaddafi rejimi yandaşlarının ateşkese muhalif tavrının, Hafter'in anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrılmasındaki temel nedenlerden biri olduğu belirtiliyor.

Hafter'e bağlı güçlerden El-Kaniyat birlikleri adlı grup, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile yapılacak herhangi bir anlaşmaya karşı çıktı.

Söz konusu grup, Hafter milislerinin ülkenin doğusundaki mevzilerine çekilmesinin, askeri ve siyasi konumunu zayıflatacağı endişesini taşıyor. Terhune'nin, UMH yanlısı kentlerle çevrili olması da bu korkuyu besliyor.

AA muhabirine konuşan yetkililer, Hafter'in ateşkesi imzalamasının "saflarında çatlağa neden olacağı", bazı grupların alınan kararlara karşı çıkmasının "Hafter'i uluslararası toplum nezdinde zayıf ve kendi güçlerini kontrol edemez" duruma düşüreceği değerlendirmesinin etkili olduğunu söyledi.

- UMH CEPHESİNDEN YORUMLAR

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru UMH kaynakları ise Hafter'in Moskova'dan ayrılmasını, müttefiklerinin baskısına bağladı. UMH Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale, "Şüphesiz müttefiklerinin baskısı var. Ama şimdi kimin barış, kimin savaş istediği açıkça belli oldu." değerlendirmesini yaptı.

Libyalı siyasi analist Velid Ertime de Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, BAE'nin Hafter'in kararında etkili olduğunu söyledi ve BAE Moskova Maslahatgüzarı'nın, görüşmeler sırasında Hafter'in yanından hiç ayrılmadığına dikkati çekti.

Anlaşmanın taslak metni kamuoyuna duyurulmazken, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri önceki gün "Libya el-Ahrar" kanalına yaptığı açıklamada, UMH ile Türk heyetlerinin Moskova'da ateşkes mekanizmaları ve UMH'nin tüm Libya'da kontrolü sağlaması gerektiği konusunu görüştüğünü söylemişti.

UMH tarafına göre, Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamayı reddederek, uluslararası topluma, "siyasi çözümü baltaladığını ve askeri seçenekten başka bir şeyi kabul etmediğini" göstermiş oldu.

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