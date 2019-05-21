Ateşkes bilmecesi
Rusya Savunma Bakanlığı Suriye’de gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen İdlib’i kana bulayan Esad rejiminin ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Suskunluğu birkaç saat süren rejim milisleri 12 sivili katletti.
Türkiye ile Rusya’nın imzaladığı mutabakat çerçevesinde Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan edilerek silahtan arındırılan rejim karşıtı grupların denetimindeki Suriye’nin İdlib kentine bombalar düşmeye devam ediyor. Şehirde son bir aydır Esad rejiminin kara ve hava harekatı yüzlerce sivilin ölümüne, milyonlarcasının da evini terk etmesine neden olurken, Kremlin önceki gece ilk kez ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Moskova yönetimi Esad’a bağlı milislerin saldırılarını durdurduğunu dile getirirken, rejim güçlerinin ateşkesi sadece birkaç saat sürdü. İdlib’e yönelik yeni rejim bombardımanında 12 kişi hayatını kaybetti.
4 AYDA 492 ÖLÜ
Suriye’de Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Esad rejiminin İdlib’e saldırılarını tek taraflı olarak durdurduğunu bildirdi. Açıklamadan sadece 5 saat sonra bölgeden yine ölüm haberi geldi. Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim milisleri İdlib’in merkezi ile Hama kırsalına hava saldırısı düzenledi. Bölgede 4’ü çocuk olmak üzere toplam 12 sivil katledildi. Böylece 25 Nisan’dan bu yana rejimin düzenlediği kanlı operasyonlarda hayatını kaybeden sivil sayısı 167’ye, son 4 aydaki ölümler ise 492’ye ulaştı.
‘SİYASİ ÇÖZÜM BİTER’
Ateşkes muammasına dair açıklama yapan Suriyeli muhaliflerin siyasi temsilcilerinden Müzakere Yüksek Heyeti’nin (MYK) Başkanı Nasır Hariri, “İdlib Esad rejiminin yoğun saldırıları sonucu düşerse siyasi çözüm süreci başlamadan bitecektir” dedi.
Yarım milyon Suriyeli kamplara mahkum oldu
Suriye’de iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak bilinen İdlib kentinde nüfus, iç göç ile yaklaşık 4 milyona ulaşırken, Esad rejiminin saldırıları sivillerin merkeze veya Türkiye sınırına doğru göç etmesine neden oldu. Esad rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya’nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018’den bu yana ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 553 bin 444 sivil yerlerinden edildi. İdlib ve Hama illerine 25 Nisan’dan bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılardan kaçan sivillerin büyük kısmı, Hatay’ın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki kamp alanlarına sığındı. Sadece battaniyelerini alarak kampa gelen siviller, günlerdir ağaç altında yaşam mücadelesi veriyor.
Af Örgütü: Savaş suçu
Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), Suriye hükümetinin İdlib ve Hama’daki hastaneler ve diğer sağlık merkezlerine yaptığı saldırıların insanlığa karşı suç teşkil ettiğini bildirdi. UAÖ Ortadoğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf, sağlık hizmetleri veren hastanelerin bombalanmasının savaş suçu olduğunu belirtti. Son günlerdeki saldırılarda, tıbbi bakıma ihtiyaç duyan sivillerin hayata tutundukları son dalların da kesildiğine vurgu yapılan Maalouf, “Daha önce de sivillere yönelik sistematik saldırılarda sağlık merkezleri defalarca hedef alınmıştı.Son saldırılar, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamındadır” ifadelerini kullandı.
SADECE TÜRKİYE ÇABALIYOR
Türkiye’nin çabalarına da değinen Hariri, “Türkiye, İdlib’e askeri operasyonun durması için büyük çaba sarf ediyor. Türkiye ve muhalifler, sivillerin korunması için çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.
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