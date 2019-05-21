Ateşkes bilmecesi

Türkiye ile Rusya’nın imzaladığı mutabakat çerçevesinde Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan edilerek silahtan arındırılan rejim karşıtı grupların denetimindeki Suriye’nin İdlib kentine bombalar düşmeye devam ediyor. Şehirde son bir aydır Esad rejiminin kara ve hava harekatı yüzlerce sivilin ölümüne, milyonlarcasının da evini terk etmesine neden olurken, Kremlin önceki gece ilk kez ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Moskova yönetimi Esad’a bağlı milislerin saldırılarını durdurduğunu dile getirirken, rejim güçlerinin ateşkesi sadece birkaç saat sürdü. İdlib’e yönelik yeni rejim bombardımanında 12 kişi hayatını kaybetti.

4 AYDA 492 ÖLÜ

Suriye’de Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Esad rejiminin İdlib’e saldırılarını tek taraflı olarak durdurduğunu bildirdi. Açıklamadan sadece 5 saat sonra bölgeden yine ölüm haberi geldi. Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim milisleri İdlib’in merkezi ile Hama kırsalına hava saldırısı düzenledi. Bölgede 4’ü çocuk olmak üzere toplam 12 sivil katledildi. Böylece 25 Nisan’dan bu yana rejimin düzenlediği kanlı operasyonlarda hayatını kaybeden sivil sayısı 167’ye, son 4 aydaki ölümler ise 492’ye ulaştı.

‘SİYASİ ÇÖZÜM BİTER’

Ateşkes muammasına dair açıklama yapan Suriyeli muhaliflerin siyasi temsilcilerinden Müzakere Yüksek Heyeti’nin (MYK) Başkanı Nasır Hariri, “İdlib Esad rejiminin yoğun saldırıları sonucu düşerse siyasi çözüm süreci başlamadan bitecektir” dedi.

Yarım milyon Suriyeli kamplara mahkum oldu

Suriye’de iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak bilinen İdlib kentinde nüfus, iç göç ile yaklaşık 4 milyona ulaşırken, Esad rejiminin saldırıları sivillerin merkeze veya Türkiye sınırına doğru göç etmesine neden oldu. Esad rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya’nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018’den bu yana ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 553 bin 444 sivil yerlerinden edildi. İdlib ve Hama illerine 25 Nisan’dan bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılardan kaçan sivillerin büyük kısmı, Hatay’ın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki kamp alanlarına sığındı. Sadece battaniyelerini alarak kampa gelen siviller, günlerdir ağaç altında yaşam mücadelesi veriyor.