Ateşkes bölgesinden Trump'a ''Biden gibi olma'' çağrısı

Trump'ın Beyaz Saray'a yeniden çıkışı tüm dünyada yankılanırken, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten itibaren başlattığı soykırıma aylardır maruz kalan Filistinliler ise insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda tüm acıları yaşayan Filistinli kadın ve çocuklar, ABD'de yönetimin değişmesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik bir politika değişikliği umut ediyor.

- "TRUMP'IN BİDEN'DAN İYİ OLMASINI UMUYORUZ"

İsrail saldırıları nedeniyle 9 çocuğuyla Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine sığınan Cemile Vadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trump'ın yönetime gelmesinden umutlu olduklarını söyledi.

Tel Aviv'in, Joe Biden yönetimi döneminde ABD'den aldığı desteklerle Gazze'deki katliamları sürdürdüğünü hatırlatan Vadi, "Trump'ın Biden'dan iyi olmasını umuyoruz." dedi.

Gazze Şeridi'ndeki evini İsrail bombardımanında kaybeden Vadi, İsrail ordusunun düzenlediği saldırı sonucu bir oğlunun yaşamını yitirerek enkaz altında kaldığını aktardı.

Filistinli anne, "Bizler onurumuzla yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz. Çocuklarımız, yiyecek ve eğitimin olmadığı çadırlarda yaşadı. Bizim en basit hakkımız olan barış ve güveni getirecek acil müdahaleye muhtacız." diye konuştu.

- "ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİN OLMADIĞI ÇADIRLARDA YAŞIYORLAR"

Gazzeli diğer bir anne olan Nezhe Muhammed Ali de yeni ABD yönetiminin Gazze'ye ilgili farklı bir siyaset izlemesinden umutlu olduklarını ifade etti.

İsrail'in yaklaşık 16 ay bombaladığı Gazze'de ağır acılar çektiklerine işaret eden Ali, yeni dönemdeki temennilerini şu sözlerle dillendirdi:

"Trump'ın farklı bir tutum sergilemesini istiyoruz. Çocuklarımızın, akan kanı durduracak kararlara ihtiyacı var. Yeterince yıkım gördük ve her şeyimizi kaybettik. Gazze Şeridi'nin kuzeyine geri dönme ve dünyadaki diğer insanlar gibi güvenli yaşamak istiyoruz. Gazze'deki yaşam artık yaşam değil, her gün hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Çocuklarımız İsrail bombardımanı altında dünyaya geldi ve geleceğin olmadığı çadırlarda yaşıyorlar."

Filistinli anne, uzun yıllar boyunca abluka altında tutulduktan sonra İsrail'in yıkıcı saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde istikrarlı bir yaşamı getirecek kararlara ihtiyaçları olduğunu söyledi.

- GAZZELİ ÇOCUKLARIN HAYAL VE TEMENNİLERİ

Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Deyr el-Belah bölgesine sığınan 15 yaşındaki Rağad Vadi isimli Filistinli kız çocuğu da "Trump'ın eski ABD başkanlarından farklı olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Vadi, "İsrail savaşının acılarını biz çocuklar çektik ve büyük katliamlara tanıklık ettik. Dünyadaki diğer çocuklar gibi normal hayatımızı yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistinli 11 yaşındaki Leyan en-Neccar ise Trump'a hitaben, "Filistinli çocukların öldürülmesini destekleyen bir başkan istemiyoruz, biz çocukların yanında duran bir başkan istiyoruz." diye seslendi.

Neccar, Gazze'de sahip olamadıkları barış ve güven hayallerinin gerçekleşmesini istediklerini dile getirdi.

Gazzeli 10 yaşındaki İşrafi ise hayallerini şu sözlerle paylaştı:

"Evime dönme anlarını hayal ediyorum, Okulumda arkadaşlarımla ders sıralarında oturduğum anların hayallerini kuruyorum. Bu hayallerimin yakın zamanda gerçekleşmesini temenni ediyorum. ABD yönetiminin Gazze Şeridi sakinlerine yönelik niyetleri değişirse bu hayaller de gerçekleşir."

- ÇOCUKLARIN YENİDEN EĞİTİMLERİNE KAVUŞMA HAYALLERİ

İsrail'in soykırım saldırılarında her türlü göç ve acılara maruz kalanlardan 11 yaşındaki Saba el-Haddad, İsrail'in yerle bir ettiği evlerini ve okullarını yeniden inşa etmek için yardıma ihtiyaçları olduğuna dikkati çekti.

Haddad, İsrail'in saldırıları sebebiyle 2 yıllarını eğitimden uzak geçirdiklerini anlattı.

Çocuklardan Fethi el-Meydene ise İsrail'in evleri yıkmakla yetinmeyerek kendilerini eğitim ve gıdadan da mahrum bıraktığını söyledi.

Meydene, "Bir buçuk yıl boyunca eğitimden uzak ve yeterince yiyecek bulamadan yaşadık. Gazze'nin yeniden imarı için ABD'deki yeni yönetimin birtakım destekler sağlamasını temenni ediyoruz." dedi.

Gazze sakinlerinden 11 yaşındaki Meyas eş-Şeyh Halil, ABD'deki yeni yönetimin Gazze'nin yeniden imarına destek olmasını temenni ettiklerini belirterek, "Çocukluğumuz savaş ve göç arasında kayboldu. Diğer insanlar gibi yaşayabilmemize yardım edin." diye konuştu.

Selma Mahmud isimli 9 yaşındaki kız çocuğu da Gazze'nin kuzeyindeki evlerine geri dönme umudunun doğduğu mutlu anlar yaşadığını dile getirdi.

Mahmud, "Gazzeli çocuklar evlerine geri dönecekleri için mutlular ancak kaybettiklerimizin bir kısmını geri getirebilmemiz için barış ve güvene ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

- ⁠İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.