Ateşkes değil ateş hattı! Zelenskiy ihlalleri ifşa etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferinin 81. yıl dönümü dolayısıyla bugün itibarıyla 10 Mayıs'a kadar Rusya tarafından ilan edilen geçici ateşkese yönelik cephedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Zelenski şu ifadeleri kullandı:

"Rus ordusu bu gece Ukrayna mevzilerine yönelik saldırılarına devam etti. (Sabah) Saat 07.00 itibarıyla cephedeki mevzilere 140'tan fazla saldırı kaydedildi."

Rusların ayrıca cephe hattı ve yakınlarında 850 adet dronla saldırı gerçekleştirdiğini belirten Zelenski, "Tüm bunlar, Rus tarafının cephede ateşkes yönünde en ufak bir girişimde bile bulunmadığını açıkça gösteriyor." yorumunu yaptı.

Zelenski, Rus ordusunun saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ayrıca, cepheden yaklaşık 700 kilometre mesafede Rusya'nın Yaroslavl kentindeki bir petrol tesisine saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Zelenski, saldırı yapılan tesise ait olduğu belirtilen bir görüntü de paylaştı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun bu gece ülkeye 67 adet silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 56 SİHA'nın imha edildiği, kalanlarının ise ülke genelinde 8 noktaya isabet ettiği belirtildi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya ait bir İHA'nın Rostov bölgesindeki hava trafiği kontrol merkezine düştüğü belirtildi.

Saldırı sebebiyle merkezin faaliyetlerinin kesintiye uğradığına işaret edilen açıklamada, Rusya'nın güneyindeki 13 havalimanındaki faaliyetlerin geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, merkezde görev yapan personelin saldırıda zarar görmediği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ülkedeki çeşitli bölgelere son 24 saatte 887 İHA saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

- RUSYA, 8-10 MAYIS'TA GEÇİCİ ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda, Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferinin 81. yıl dönümü dolayısıyla 8 Mayıs'tan 10 Mayıs'a kadar geçici ateşkes ilan edildiği aktarılmıştı.

Açıklamada, Kiev yönetiminin Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarını hedef almaya çalışması durumunda Rus ordusunun Kiev merkezine yönelik "yoğun füze saldırısı" düzenleyeceği uyarısında bulunulmuştu.

Bakanlık, Kiev'deki siviller ile yabancı diplomatik temsilcilik çalışanlarına "zamanında şehri terk etmeleri" çağrısı yapmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Rusya'ya yönelik saldırı tehdidinde bulunarak, "Rusya'ya yakın bazı devletlerden, temsilcilerinin Moskova'da olacağına dair çağrılar alıyoruz. Bu, bugünlerde garip bir istektir. Bunu tavsiye etmiyoruz." demişti.