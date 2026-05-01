  • Ateşkes dinlemiyorlar! Katil İsrail Lübnan'da restoranı havaya uçurdu
Dünya

Ateşkes dinlemiyorlar! Katil İsrail Lübnan'da restoranı havaya uçurdu

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde bir sahil restoranını havaya uçurduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 08:53
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail ordusunun Sur kentine bağlı el-Beyada beldesinde sahil kenarındaki gemi görünümlü bir restoranı hedef aldığı görülüyor.

Beldenin sahil kesiminde bulunan Safina isimli restoranın patlayıcılarla yıkıldığı aktarıldı. Ancak İsrail ordusu saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdikleri yıkımın bir benzerini Lübnan'ın güneyinde yapacaklarını, "Gazze modelini" uygulayacaklarını duyurmuştu.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

