29 Ocak 2026 Perşembe
  Ateşkes geri sayımda: Haseke cephesinde gerilim tırmanıyor
Dünya

Ateşkes geri sayımda: Haseke cephesinde gerilim tırmanıyor

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasında 24 Ocak'ta sağlanan 15 günlük ateşkes, 8 Şubat saat 23.00'te sona eriyor. Ateşkesin bitimine günler kala Haseke'de cephe hatlarında hareketlilik dikkat çekiyor. Taraflar görüşmeleri sürdürürken, sahadaki tansiyon düşmüş değil.

AA29 Ocak 2026 Perşembe 13:45
Suriye ordusu ve terör örgütü YPG arasında 24 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından, cephe hatlarında gergin bekleyiş sürüyor.

Taraflar arasında müzakereler devam ederken, 15 günlük ateşkes ise 8 Şubat'ta yerel saatle 23.00'da sona eriyor.

AA ekibi, Suriye ordusu ve terör örgütü YPG arasındaki Haseke'deki cephe hattının temas noktasını görüntüledi. Cephe hatlarında gergin bekleyiş dikkati çekiyor.

Haseke kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Afişuk köyü yakınlarındaki Suriye askerlerinin kontrol noktalarından 4-5 kilometre mesafede terör örgütü YPG mevzileri bulunuyor. Bu noktada yol barikatla kapatılmış durumda.

Arazi boyunca dağınık yerleşim ve düşük nüfuslu köylerde tarım ve hayvancılıkla geçinen az sayıda Suriyeli yaşıyor. Suriye askerleri bölgede belirli yerleşimlerin arasına kurduğu kontrol noktalarında bekleyişlerini sürdürüyor.

Bölgede uçan, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının sesleri de duyuluyor.

  • Suriye ordusu
  • ateşkes sona eriyor

