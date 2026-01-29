Suriye ordusu ve terör örgütü YPG arasında 24 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından, cephe hatlarında gergin bekleyiş sürüyor.
Taraflar arasında müzakereler devam ederken, 15 günlük ateşkes ise 8 Şubat'ta yerel saatle 23.00'da sona eriyor.
AA ekibi, Suriye ordusu ve terör örgütü YPG arasındaki Haseke'deki cephe hattının temas noktasını görüntüledi. Cephe hatlarında gergin bekleyiş dikkati çekiyor.
Haseke kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Afişuk köyü yakınlarındaki Suriye askerlerinin kontrol noktalarından 4-5 kilometre mesafede terör örgütü YPG mevzileri bulunuyor. Bu noktada yol barikatla kapatılmış durumda.
Arazi boyunca dağınık yerleşim ve düşük nüfuslu köylerde tarım ve hayvancılıkla geçinen az sayıda Suriyeli yaşıyor. Suriye askerleri bölgede belirli yerleşimlerin arasına kurduğu kontrol noktalarında bekleyişlerini sürdürüyor.
Bölgede uçan, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının sesleri de duyuluyor.