İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2026 Pazar / 14 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ateşkes ihlallerine karşılık verildi! İsrail'in askeri üssüne roketli saldırı
Dünya

Ateşkes ihlallerine karşılık verildi! İsrail'in askeri üssüne roketli saldırı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait askeri noktaları hedef alan çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Hizbullah'ın bomba yüklü İHA ile düzenlediği saldırıda 1 İsrail askeri öldü, 4 asker yaralandı.

ABDULLAH POLAT31 Mayıs 2026 Pazar 08:02 - Güncelleme:
Ateşkes ihlallerine karşılık verildi! İsrail'in askeri üssüne roketli saldırı
ABONE OL

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, saldırıların İsrail ordusunun Lübnan'daki işgalinin genişlemesi ve ateşkes ihlallerine karşılık yapıldığı bildirildi.

Kiryat Şimona yerleşim biriminin roketlerle üç kez hedef alındığı aktarılan açıklamada, bölgede İsrail ordusuna ait altyapı tesislerinin vurulduğu belirtildi.

İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan Şumera ve Yaara askeri noktalarına da insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada, İsrail'in kuzeyinde hava operasyonlarının komuta edildiği Meron Üssü'nün füze saldırısıyla hedef alındığı, Safed kentindeki askeri altyapının da vurulduğu kaydedildi.

- LÜBNAN'DAKİ İSRAİL GÜÇLERİNE SALDIRILAR

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilçesine bağlı Ganduriye beldesinde ilerlemeye çalışan İsrail güçlerine saldırı yapıldığı ve kurulan pusuyla patlayıcı düzeneklerinin infilak ettirildiği belirtildi. Açıklamada, Dibbin beldesindeki İsrail ordusuna ait güçlere yönelik topçu ve roket saldırıları yapıldığı belirtildi. Zavtar eş-Şarkiyye ve Yahmar eş-Şakif bölgelerinde ilerlemeye çalışan İsrail ordusu birliklerinin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, bu unsurlara karşı çeşitli saldırılar düzenlendiği bilgisi verildi.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

10:01 İsrail ordusu, ateşkese rağmen kara saldırılarını genişlettiği Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyindeki stratejik tepede yer alan Şakif Kalesi'ni işgal etti.

09:35 İsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'ın bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 İsrail askeri öldü, 4 asker yaralandı.

03:48 Hizbullah, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait askeri noktaları hedef alan çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

00:13 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Adlun beldesine düzenlediği hava saldırısında, hedef alınan evin enkazı altında kalan aynı aileden 6'sı çocuk 9 Suriyeli sığınmacı hayatını kaybetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.