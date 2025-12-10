İSTANBUL 13°C / 8°C
Dünya

Ateşkes işlemiyor: Soykırımcının saldırılarında bilanço ağırlaşıyor

Gazze Şeridi'nde Ekim ayında ateşkes ilan edilmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 379'a yükseldi.

10 Aralık 2025 Çarşamba 13:46
Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail ordusunun saldırıları sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı, enkaz alanlarından ise daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 379'a, yaralı sayısı 992'ye yükseldi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 369'a, yaralı sayısı 171 bin 69'a yükseldi.

