  Ateşkes kağıt üzerinde kaldı! Gazze yeniden hedefte
Dünya

Ateşkes kağıt üzerinde kaldı! Gazze yeniden hedefte

İşgalci İsrail ordusu, yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze'nin kuzey ve güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 09:51
Ateşkes kağıt üzerinde kaldı! Gazze yeniden hedefte
İşgalci İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyini hava saldırıları ve topçu atışlarıyla vurmayı sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da hala işgal altında tuttuğu bölgelerde iki şiddetli patlama meydana geldi.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri Gazze kentinin doğu mahallelerini bombalarken, kentin doğusunda konuşlu askeri araçlardan da söz konusu bölgelere makineli tüfeklerle ateş açıldı.

İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah kentinin doğusunda işgal altında olan bölgelerde bulunan boş evlere 3 hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıkları da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda hava saldırıları düzenlendiğini, saldırıların topçu atışları ile askeri araçlar ve helikopterlerden açılan ateşle eş zamanlı gerçekleştiğini aktardı.

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

