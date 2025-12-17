İSTANBUL 14°C / 5°C
Dünya

Ateşkes kağıt üzerinde kaldı... İşgalci İsrail kent merkezine saldırdı

Gazze'de katil İsrail zulmü bitmiyor. Ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam eden işgalci İsrail, kent merkezine saldırı düzenledi. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 18:05 - Güncelleme:
Sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin merkezindeki Samir bölgesinde bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Aynı kaynaklar saldırıda yaralanan 11 Filistinlinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Görgü tanıkları, Samir bölgesinde toplanan Filistinlilerin bulunduğu bölgeye bir top mermisi düştüğünü söyledi.

İsrail Ordu Radyosuna konuşan güvenlik biriminden bir kaynak, olayın bir hava saldırısı değil, hedefinden sapan bir top mermisinin bölgeye isabet etmesi sonucu gerçekleştiğini kaydetti.

Hava saldırısı düzenlemediklerini savunan kaynak, İsrail ordusunun bölgede bir yıkım gerçekleştirdiği sırada top mermisinin büyük ölçüde hedefinden şaştığını ve Gazze kent merkezine isabet ettiğini ifade etti.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

